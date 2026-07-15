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La Selección argentina se enfrenta con Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026

El encuentro se llevará a cabo este miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta y está programado para las 16:00 (hora argentina). Las incógnitas de Lionel Scaloni para el equipo titular.
Deportes - FútbolHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Seleccion argentina con camiseta alternativa
La Selección argentina usará la camiseta suplente.
Foto: Agencia NA (Florencia Arroyos)

El duelo con muchísima historia se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

El jugador que tiene más posibilidades de dejar de ser titular es el mediocampista Rodrigo De Paul, con tres posibles reemplazantes: el volante Exequiel Palacios o los extremos Giuliano Simeone y Nicolás González.

Luego de un entrenamiento realizado en un horario más temprano al habitual, en horas del mediodía y en el complejo Atlanta United Training Ground, Lionel Scaloni comienza a diagramar al equipo titular que utilizará ante el elenco que conduce el entrenador alemán Thomas Tuchel.

En ocasión de la semifinal de la Copa del Mundo, se esperan modificaciones en el mediocampo, con distintas confirmaciones de que el entrenador no repetirá al equipo titular que derrotó a Suiza por los cuartos de final.

Seleccion argentina entrenamiento

En este caso, quien corre con el riesgo de tener que comenzar como suplente es el mediocampista Rodrigo De Paul, uno de los jugadores más valorados por el entrenador durante todo su ciclo, pero con problemas para dar la talla en los últimos partidos, y con tres reemplazantes posibles.

Si el elegido para comenzar desde el principio es el mediocampista Exequiel Palacios, se podría esperar que el equipo argentino arranque parado con un “doble 5”, en el que el volante Leandro Paredes sería el mediocampista más retrasado, involucrado principalmente en la marca y el inicio de la jugada, tanto con pases cortos como con sus característicos cambios de frente, mientras que el futbolista surgido en River jugaría a su derecha, con un rol similar aunque algunos metros por delante.

En cambio, en cualquiera de las otras dos ocasiones habría diferencias. Si Scaloni se declina por Nicolás González, jugador de gran importancia en sus planteles, se podría esperar verlo situado como volante por izquierda, con el mediocampista Alexis Mac Allister pasando al costado derecho, mientras que el volante del Liverpool se mantendría más cerca de la banda izquierda si el titular es Giuliano Simeone, un auténtico pistón que puede jugar en cualquier puesto del costado derecho de la cancha.

En el resto del equipo no se esperan grandes modificaciones. Aunque durante una parte del entrenamiento Scaloni práctico con el zaguero Nicolás Otamendi situado entre los centrales, la línea de 5 defensores no parece haberse impuesto entre sus consideraciones.

Aunque el puesto del lateral derecho está habitualmente sujeto a las rotaciones entre los defensores Nahuel Molina, actual titular, y Gonzalo Montiel, y también podría haber variantes en el frente de ataque, entre los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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