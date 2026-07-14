España le ganó a Francia y es finalista del Mundial 2026: ¿Será el rival de Argentina?

El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal

La Selección de España fue completamente superior a Francia a partir de quitarle la pelota y se impuso por 2-0, para clasificar a la final del Mundial 2026.

El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro.

Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.

La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 a las 16:00 (ambos en horario argentino).

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Semifinales .

. Francia 0 - 2 España

Estadio : Dallas Stadium.

: Dallas Stadium. Árbitro : Iván Barton (El Salvador).

: Iván Barton (El Salvador). VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Gol en el primer tiempo: 21m. Mikel Oyarzabal (E).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Pedro Porro (E).

Cambio en el primer tiempo : 30m. Maxence Lacroix por William Saliba (F).

: 30m. Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Manu Kone por Adrien Rabiot (F), 12m. Désiré Doué por Bradley Barcola (F), 27m. Theo Hernández por Lucas Digne (F) y Rayan Cherki por Michael Olise (F); 28m. Ferran Torres por Mikel Oyarzabal (E), 32m. Mikel Merino por Dani Olmo (E) y Pedri por Fabián Ruiz (E), 39m. Marcos Llorente por Pedro Porro (E) y Nico Williams por Álex Baena (E).

Agencia NA