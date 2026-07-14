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España le ganó a Francia y es finalista del Mundial 2026: ¿Será el rival de Argentina?

La Roja le ganó 2 a 0 a Les Bleus gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, y jugará la segunda definición de su historia en la Copa del Mundo. Espera rival que saldrá del duelo que protagonizarán Argentina e Inglaterra.
Deportes - FútbolEl martesJorge TribouleyJorge Tribouley
Espana finalista 2026
El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal

La Selección de España fue completamente superior a Francia a partir de quitarle la pelota y se impuso por 2-0, para clasificar a la final del Mundial 2026.

El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro.

Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.

La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 a las 16:00 (ambos en horario argentino).

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Síntesis del partido:

  • Mundial 2026.
  • Semifinales.
  • Francia 0 - 2 España
  • Estadio: Dallas Stadium.
  • Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

  • Gol en el primer tiempo: 21m. Mikel Oyarzabal (E).
  • Gol en el segundo tiempo: 12m. Pedro Porro (E).
  • Cambio en el primer tiempo: 30m. Maxence Lacroix por William Saliba (F).
  • Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Manu Kone por Adrien Rabiot (F), 12m. Désiré Doué por Bradley Barcola (F), 27m. Theo Hernández por Lucas Digne (F) y Rayan Cherki por Michael Olise (F); 28m. Ferran Torres por Mikel Oyarzabal (E), 32m. Mikel Merino por Dani Olmo (E) y Pedri por Fabián Ruiz (E), 39m. Marcos Llorente por Pedro Porro (E) y Nico Williams por Álex Baena (E).

Agencia NA

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