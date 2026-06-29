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#LRF: Unión resistió con diez ante Josefina y rescató un triunfo para seguir soñando

Un partido electrizante se vivió en la tarde del domingo en el estadio de Deportivo Josefina, donde Unión consiguió una victoria vital por 3 a 2 para mantenerse como escolta.
Deportes - FútbolHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 28-6-26

Este domingo por la tarde se completó de manera íntegra el decimocuarto capítulo del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. 

En Josefina, el elenco albiverde pegó fuerte en el inicio con un doblete de su implacable artillero, Joaquín Gaspar Cabral (4m y 32m PT). Sin embargo, el trámite se complicó a los 24 minutos de la etapa inicial por la expulsión de Santino Gaido. Por si fuera poco, el local descontó a los 40 minutos del primer tiempo a través de un penal ejecutado por Agustín Novaretto.

En el complemento, el "Bicho Verde" aguantó las embestidas y estiró la cuenta a los 38 minutos por intermedio de Braian Nellen. En el epílogo del encuentro, a los 48 minutos, Nahuel Stadelban decoró el marcador definitivo para la "Fina".

Resumen Josefina - Union

Otros resultados

En el norte departamental, Independiente de Ataliva ratificó su excelente presente y derrotó por 2 a 0 a Deportivo Aldao. 

En Estación Clucellas, Ferrocarril del Estado hizo valer su jerarquía y despachó a Libertad con un contundente 3 a 0. 

La otra gran batalla fútbolística tuvo lugar en el norte de nuestra región. Deportivo Tacural se quedó con una festejada victoria al vencer 2 a 1 a Atlético María Juana. 

LAS POSICIONES

Con la totalidad de los resultados de la fecha 14 debidamente computados, las ubicaciones de la máxima categoría quedaron estructuradas de la siguiente manera:

Ben Hur: 35 puntos

Unión de Sunchales: 33 puntos

Independiente de Ataliva: 28 puntos

Ferrocarril del Estado: 24 puntos

Libertad de Sunchales: 24 puntos

Sportivo Norte: 23 puntos

Peñarol: 22 puntos

9 de Julio: 21 puntos

Deportivo Tacural: 21 puntos

Atlético María Juana: 18 puntos

Atlético de Rafaela: 16 puntos

Argentino de Vila: 16 puntos

Brown de San Vicente: 15 puntos

Argentino Quilmes: 13 puntos

Deportivo Aldao: 12 puntos

Deportivo Josefina: 10 puntos

Sportivo Roca: 10 puntos

Libertad Estación Clucellas: 5 puntos

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