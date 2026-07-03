Sofía Masutti: “Queremos que toda la comunidad participe de la ley que definirá la educación santafesina que se viene”

Diputada provincial Sofía Masutti

La diputada provincial Sofía Masutti destacó la media sanción del proyecto de ley a través de la cual se crea la Comisión Provincial para el debate y aportes para la elaboración de una Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe.

“Esta iniciativa busca abrir un proceso participativo, plural y territorial, convocando a toda la comunidad educativa, organizaciones, especialistas e instituciones” resaltó la legisladora al finalizar la sesión del cuerpo.

La comisión es de carácter consultivo, participativo y plural y tiene el objetivo de promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial. El proceso concluirá con la elaboración de un informe que reúna los aportes, opiniones y propuestas surgidas de las distintas instancias participativas.

La Comisión estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las comisiones de educación de las cámaras de Diputados y Senadores. Entre sus puntos salientes, se establece la garantía de mecanismos abiertos de participación ciudadana.

Equipos de gestión, docentes, estudiantes, asistentes escolares, familias, al igual que las organizaciones gremiales, universidades, especialistas, institutos de formación superior, asociaciones civiles vinculadas a la educación, el sector productivo, los organismos públicos competentes y la sociedad civil en su conjunto serán convocados a participar de los encuentros que se llevarán a cabo en varios puntos de la provincia. La Comisión debe presentar su informe final dentro del período ordinario de sesiones legislativas en curso.

Cabe destacar que Santa Fe es una de las pocas provincias argentinas que aún no cuenta con una ley integral de educación propia adaptada a los desafíos actuales del sistema educativo

De este debate saldrá “qué educación queremos para los próximos años. Vamos a seguir impulsando este debate hasta lograr una ley verdaderamente democrática que ponga en el centro a las infancias, a las adolescencias, a los docentes y a las comunidades, y que garantice más derecho y más inclusión para toda la provincia de Santa Fe” cerró Sofía Masutti.