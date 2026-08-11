Santa Fe activa una red digital para asistir al campo ante El Niño y reducir pérdidas por excesos hídricos

Santa Fe comenzó a desplegar una nueva herramienta para responder con mayor rapidez ante emergencias agropecuarias provocadas por excesos de agua y otros eventos asociados al fenómeno de El Niño.

Se trata de Ropeca, el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria, una plataforma digital destinada a reunir en un mismo sistema información sobre recursos disponibles para asistir a productores que atraviesen situaciones críticas.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y busca que, ante la necesidad de trasladar hacienda, conseguir alimento o encontrar un establecimiento capaz de recibir animales, exista información concreta y organizada que permita actuar sin perder tiempo.

Campos, alimento y transporte en una misma plataforma

Uno de los principales objetivos del sistema es facilitar el contacto entre quienes necesitan asistencia y quienes pueden ofrecer algún recurso.

A través de una consulta geográfica por departamento y distrito, será posible identificar campos con disponibilidad de pastaje, proveedores de insumos forrajeros y empresas de transporte que puedan intervenir en movimientos de hacienda.

La plataforma incluye información tanto de Santa Fe como de provincias limítrofes y está pensada para combinar la asistencia entre privados con la intervención estatal cuando la situación lo requiera.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el objetivo es anticiparse a los problemas antes de que una emergencia alcance su punto más crítico.

Según explicó, contar previamente con información sobre campos receptores, disponibilidad de alimentos y logística puede permitir reducir pérdidas y acelerar decisiones en momentos donde el tiempo resulta determinante.

Una herramienta creada en medio de la emergencia agropecuaria

Ropeca había sido creado en abril de este año dentro del mismo esquema normativo que declaró la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en distintas zonas de Santa Fe.

La medida, establecida mediante el Decreto Nº 926/2026, tiene vigencia entre el 1 de abril y el 30 de septiembre y comprende actividades productivas afectadas en nueve distritos provinciales.

Entre las áreas alcanzadas se encuentran sectores del cinturón verde hortícola del departamento La Capital y localidades de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Ahora, frente a la posibilidad de que las condiciones climáticas continúen generando complicaciones, el Gobierno provincial decidió darle mayor protagonismo al registro como parte de su estrategia preventiva.

También flexibilizan trámites para mover hacienda

El esquema no se limita a la plataforma digital.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería acordó con Senasa diferentes medidas para agilizar movimientos de animales cuando las condiciones climáticas dificultan los procedimientos habituales.

Entre ellas se contempla la utilización de Certificados de Traslado Transitorios para establecimientos ubicados en zonas sin conectividad, además de una extensión de 30 días para la campaña de vacunación antiaftosa en campos que permanezcan aislados.

También se prevé agilizar remates en sociedades rurales, con el objetivo de brindar alternativas comerciales a productores afectados.

Los caminos rurales, otra pieza del plan

La Provincia vinculó además esta estrategia con las obras destinadas a mejorar la conectividad productiva.

Según los datos oficiales, entre 2024 y 2025 fueron consolidados más de 540 kilómetros de caminos rurales, con alcance sobre 27 departamentos y más de 1.000 productores.

Para este año se proyecta intervenir otros 150 kilómetros distribuidos en 24 localidades.

Paralelamente, el programa Caminos Sustentables ya capacitó a más de 110 operarios viales pertenecientes a los 19 departamentos santafesinos.

Puccini destacó que mantener transitables los caminos también resulta determinante durante una emergencia, porque permite sacar producción, movilizar animales y garantizar el ingreso de alimentos, combustible o asistencia.

Cómo acceder a Ropeca

El registro está dirigido tanto a productores afectados como a propietarios de campos con disponibilidad para recibir hacienda, proveedores de alimentos y empresas dedicadas al transporte.

Los interesados pueden inscribirse o consultar la información disponible a través del portal oficial de Ropeca dentro del sitio web de la Provincia.

También podrán solicitar asistencia en municipios, comunas y sociedades rurales.

Desde el Gobierno santafesino señalaron que la intención es que la herramienta continúe funcionando más allá de una emergencia puntual y se consolide como una red permanente de respuesta frente a eventos climáticos que puedan comprometer la actividad agropecuaria.