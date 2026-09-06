Reclaman reglas claras para la participación de jugadoras transgénero en la Liga Nacional Femenina

La participación de jugadoras transgénero en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol se instaló nuevamente en el centro del debate a partir de una petición impulsada en Change.org bajo el título “Por una Liga Nacional Femenina segura, justa y con reglas claras”.

La iniciativa reclama que los organismos responsables de la competencia definan una normativa específica que determine bajo qué condiciones una deportista transgénero puede participar en la categoría femenina.

El planteo sostiene que no se trata solamente de una discusión vinculada con la inclusión, sino también con las condiciones en las que debe desarrollarse una competencia deportiva. En ese sentido, quienes impulsan la petición consideran necesario establecer criterios objetivos relacionados con la elegibilidad, la seguridad de las jugadoras y la igualdad de condiciones competitivas.

¿Qué reclama la petición?

El documento plantea que las reglas sobre la participación de deportistas transgénero no deberían quedar libradas a decisiones particulares de los clubes, sino que deberían ser establecidas por las autoridades que regulan la competencia.

Entre los principales reclamos aparecen:

Una reglamentación específica sobre elegibilidad para competir en la categoría femenina.

Criterios claros, objetivos y públicos , conocidos con anterioridad al inicio de la temporada.

La elaboración de protocolos que contemplen aspectos médicos, científicos y deportivos .

La aplicación de las mismas reglas para todas las instituciones y deportistas.

La consideración de la seguridad física de las jugadoras y de la equidad competitiva.

La petición reconoce, a su vez, que la inclusión y el respeto hacia todas las personas constituyen principios fundamentales, pero sostiene que las políticas de inclusión en el deporte deben contemplar las características particulares de cada disciplina y categoría.

Una discusión que trasciende a la Argentina

El comunicado señala que el debate sobre la elegibilidad en las categorías femeninas no es exclusivo del básquet y menciona que distintas federaciones deportivas internacionales han establecido políticas específicas en sus respectivas disciplinas.

Entre los ejemplos citados aparecen World Rugby, World Athletics y World Aquatics, además del Comité Olímpico Internacional (COI).

La petición también hace referencia a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que, de acuerdo con el texto difundido por los organizadores, se encuentra revisando actualmente sus criterios de elegibilidad para personas transgénero en sus competencias.

Según la información incluida en la iniciativa, el Comité de Elegibilidad de Género de FIBA trabaja en la recopilación de evidencia y en consultas con especialistas médicos y jurídicos, con recomendaciones previstas para comienzos de 2027. La petición afirma asimismo que, hasta entonces, FIBA no considerará solicitudes de elegibilidad para personas transgénero.

Un debate que vuelve a abrirse

De esta manera, la iniciativa coloca en primer plano una discusión que combina inclusión, derechos, seguridad, competencia y regulación deportiva.

En 2022 se autorizó a participar a la primera jugadora transgénero en disputar la Liga Femenina de Básquetbol de Argentina. En 2023 se sumó una nueva jugadora y se estima que para la temporada 2026/27 sean como mínimo tres, siendo una de ellas, una extranjera que no está habilitada a jugar en las ligas femeninas de su país.

La petición se encuentra publicada en Change.org y busca sumar adhesiones para llevar el reclamo ante los organismos responsables de la organización y regulación del básquet femenino argentino.

Aqui puedes firmar y compatir la petición si lo deseas.