LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Los Concejos Municipales de los Departamentos Castellanos y San Cristóbal se encontraron en Rafaela para capacitarse y debatir

El encuentro se realizó en el Centro Recreativo Metropolitano, con la participación de concejales, secretarios legislativos y de bloque, así como personal de las diferentes áreas que conforman los Concejos de las ciudades de Rafaela, Sunchales, San Vicente, Frontera, Suardi, San Guillermo, San Cristóbal y Ceres. 
CiudadHace 5 horas Concejo Municipal de Sunchales
Encuentro concejales
La actividad se realizó en el Centro Recreativo Metropolitano de la ciudad de Rafaela.

Los Cuerpos Legislativos de los Departamentos Castellanos y San Cristóbal se encontraron en Rafaela para capacitarse y dialogar en torno a las reformas de la Constitución de la provincia de Santa Fe y de la Ley Orgánica de Municipalidades, y sus implicancias para los Concejos.

La actividad se realizó en el Centro Recreativo Metropolitano, con la participación de concejales, secretarios legislativos y de bloque, así como personal de las diferentes áreas que conforman los Concejos de las ciudades de Rafaela, Sunchales, San Vicente, Frontera, Suardi, San Guillermo, San Cristóbal y Ceres.

El Encuentro comenzó con el saludo de Mabel Fossatti, presidenta del órgano legislativo de Rafaela, y Fernando Cattaneo, presidente del Concejo de Sunchales.

En la mesa principal también se encontraba el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo. El legislador se refirió a las reformas aprobadas en la provincia, su rol como convencional constituyente y las acciones que deben concretar los diferentes niveles del Estado, a partir de los cambios efectuados.

Encuentro concejales 2
El programa continuó con el panel de disertantes, quienes abordaron el eje temático desde los roles que desempeñan y su formación académica: Dr. Enrique Marchiaro, diputado nacional Diego Giuliano y CPN Luciano Mohamad.

Para cerrar la jornada, los participantes se reunieron en mesas de trabajo, para dialogar y coordinar futuras actividades que permitan continuar con el intercambio, el abordaje de problemáticas comunes de la región y el trabajo conjunto para el fortalecimiento de la actividad legislativa. 

Más datos de los disertantes invitados

Dr. Enrique Marchiaro: Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. Docente de posgrado en Derecho Municipal en diferentes Universidades. Integra múltiples entidades académicas y redes de investigación. Publicó cinco libros y más de ochenta artículos en revistas jurídicas. Consultor en su área temática.

Diego Alberto Giuliano: Diputado Nacional. Especialista en Derecho Municipal. Es Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Docente universitario con más de 15 años de trayectoria. Autor de obras de referencia para el estudio institucional de la región. Fue vicepresidente de la Convención Constituyente de Santa Fe.  Concejal de la ciudad de Rosario (2009 – 2017); Ministro de Transporte de la Nación; Secretario de Transporte de la Nación; y Subdirector Ejecutivo de la CNRT.

Luciano Mohamad: Contador Público Nacional, con estudios de posgrados sobre Prevención de Lavado de Activos, Evasión Fiscal y Administraciones Tributarias. Se desempeñó como asesor técnico en la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Fue administrador regional de impuestos de la provincia (API); Subsecretario de Ingresos Públicos; y Secretario de Hacienda de la ciudad de Santa Fe. Actualmente se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Diputados.

Te puede interesar
Reunion Consejo Ejecutivo Seguridad 4-9-26

Nueva reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad en Sunchales

Municipalidad de Sunchales
CiudadHace 14 horas
La reunión permitió dar continuidad al trabajo articulado entre la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y las distintas fuerzas de seguridad con presencia en la ciudad.
Inauguracion viviendas SOEM 28-8-26

Entregaron 8 unidades habitacionales a trabajadores municipales de Sunchales

Jorge Tribouley
Ciudad31 de agosto de 2026
En la tarde del pasado viernes, los trabajadores asociados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) recibieron las llaves de los dúplex ubicados en la intersección de las calles Rafaela y María Ana Nolli, en Barrio Colón. El terreno fue cedido por la Municipalidad y demandó una inversión superior a los 600 millones de pesos que aportó la Provincia.
Firma convenio Predio Ferroviario

Pullaro y Pinotti firmaron el convenio "Brigadier" para la ejecución de las obras de revitalización del Predio Ferroviario

Jorge Tribouley
Ciudad29 de agosto de 2026
En la tarde del viernes, el gobernador santafesino, el intendente de Sunchales y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, formalizaron el acuerdo que otorga 806 millones de pesos a Sunchales, en el marco del Programa de Obras Urbanas, para efectuar una serie de intervenciones claves que transformarán un nuevo nodo central de la ciudad.
Visita Pullaro - Pinotti a Escuela 379

Pullaro y Pinotti recorrieron las obras terminadas en la Escuela "Florentino Ameghino", a más de un año del socavón que conmocionó a la comunidad

Jorge Tribouley
Ciudad29 de agosto de 2026
Este viernes, el gobernador de Santa Fe y el intendente de Sunchales visitaron el establecimiento educativo para observar la remozada infraestructura. La escuela había sufrido en febrero de 2025 el hundimiento repentino de un sector del piso de un aula, un episodio que obligó a suspender las clases y desencadenó un proceso de recuperación integral del edificio.
Enrico: "Estamos siguiendo de cerca a la empresa Panetto y a la obra del Hospital de Sunchales"

Ministro Lisandro Enrico: "Estamos siguiendo de cerca a la empresa Panetto y a la obra del Hospital de Sunchales"

Jorge Tribouley
Ciudad28 de agosto de 2026
La constructora que tiene a cargo la edificación del anexo del efector de salud de Avenida Belgrano atraviesa cuestionamientos por incumplimientos en obras provinciales ubicadas en Ceres y Helvecia. En nuestra ciudad, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe explicó que ya se hizo todo el completamiento de la piel de vidrio y ahora falta que la empresa active los subcontratos para las instalaciones interiores.
Nicolas Tognalli

Nicolás Tognalli presentó un Programa Integral de Movilidad Segura y Conectividad Urbana para Sunchales

Jorge Tribouley
Ciudad28 de agosto de 2026
El padre de María, la pequeña de 11 años que falleció en un siniestro vial en 2022, hizo uso de la Banca Ciudadana en el Concejo Municipal de Sunchales. En una exposición magistral, detalló la iniciativa que propone la construcción de 41,65 kilómetros de ciclovías, siete obras de infraestructura, cambios en el estacionamiento, ordenamiento del tránsito pesado y un horizonte de finalización fijado para el 31 de diciembre de 2029.
Lo más visto
Lazo

Beatriz Florinda Fardin

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 5 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 66 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 7:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Leguizamón 162. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias