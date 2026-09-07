Los Concejos Municipales de los Departamentos Castellanos y San Cristóbal se encontraron en Rafaela para capacitarse y debatir

La actividad se realizó en el Centro Recreativo Metropolitano de la ciudad de Rafaela.

Los Cuerpos Legislativos de los Departamentos Castellanos y San Cristóbal se encontraron en Rafaela para capacitarse y dialogar en torno a las reformas de la Constitución de la provincia de Santa Fe y de la Ley Orgánica de Municipalidades, y sus implicancias para los Concejos.

La actividad se realizó en el Centro Recreativo Metropolitano, con la participación de concejales, secretarios legislativos y de bloque, así como personal de las diferentes áreas que conforman los Concejos de las ciudades de Rafaela, Sunchales, San Vicente, Frontera, Suardi, San Guillermo, San Cristóbal y Ceres.

El Encuentro comenzó con el saludo de Mabel Fossatti, presidenta del órgano legislativo de Rafaela, y Fernando Cattaneo, presidente del Concejo de Sunchales.

En la mesa principal también se encontraba el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo. El legislador se refirió a las reformas aprobadas en la provincia, su rol como convencional constituyente y las acciones que deben concretar los diferentes niveles del Estado, a partir de los cambios efectuados.

El programa continuó con el panel de disertantes, quienes abordaron el eje temático desde los roles que desempeñan y su formación académica: Dr. Enrique Marchiaro, diputado nacional Diego Giuliano y CPN Luciano Mohamad.

Para cerrar la jornada, los participantes se reunieron en mesas de trabajo, para dialogar y coordinar futuras actividades que permitan continuar con el intercambio, el abordaje de problemáticas comunes de la región y el trabajo conjunto para el fortalecimiento de la actividad legislativa.

Más datos de los disertantes invitados

Dr. Enrique Marchiaro: Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. Docente de posgrado en Derecho Municipal en diferentes Universidades. Integra múltiples entidades académicas y redes de investigación. Publicó cinco libros y más de ochenta artículos en revistas jurídicas. Consultor en su área temática.

Diego Alberto Giuliano: Diputado Nacional. Especialista en Derecho Municipal. Es Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Docente universitario con más de 15 años de trayectoria. Autor de obras de referencia para el estudio institucional de la región. Fue vicepresidente de la Convención Constituyente de Santa Fe. Concejal de la ciudad de Rosario (2009 – 2017); Ministro de Transporte de la Nación; Secretario de Transporte de la Nación; y Subdirector Ejecutivo de la CNRT.

Luciano Mohamad: Contador Público Nacional, con estudios de posgrados sobre Prevención de Lavado de Activos, Evasión Fiscal y Administraciones Tributarias. Se desempeñó como asesor técnico en la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Fue administrador regional de impuestos de la provincia (API); Subsecretario de Ingresos Públicos; y Secretario de Hacienda de la ciudad de Santa Fe. Actualmente se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Diputados.