¿Cómo obtengo el Carnet de Manipulador de Alimentos?

La Municipalidad de Sunchales, a través de la oficina local de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, recuerda a la comunidad la importancia y obligatoriedad de contar con el Carnet de Manipulador de Alimentos para todo el personal vinculado a la elaboración, transporte, comercialización, almacenamiento y servicio de productos alimenticios.

Este documento acredita que el trabajador posee los conocimientos indispensables sobre higiene e inocuidad alimentaria, herramientas clave para prevenir contaminaciones y evitar Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).

La implementación de buenas prácticas de manufactura, el correcto manejo de utensilios y la capacitación continua resultan fundamentales para evitar la propagación de microorganismos y proteger la salud de toda la población.

Entendiendo que la seguridad alimentaria es un compromiso colectivo, se invita a comerciantes, emprendedores y trabajadores del sector a mantener su documentación regularizada.

Si necesitás más Información o si tenés dudas sobre como obtener tu carnet, acercate a la oficina de ASSAL Sunchales, Planta Alta de la Terminal de Ómnibus.