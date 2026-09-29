Asociación ilícita y estafas reiteradas: Condenaron a seis ex empleados del Grupo Spaggiari

Seis exempleados vinculados a la operatoria del Grupo Spaggiari fueron condenados este lunes en el marco de un juicio abreviado, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo respecto de la responsabilidad penal, la calificación de los hechos y la pena.

Se trata de Miriam Marcela Bravo, Carlos Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman.

El fiscal Dr. Guillermo Loyola les atribuyó a los seis e l delito de asociación ilícita, en carácter de miembros y como coautores, en concurso real con estafas reiteradas, en calidad de partícipes necesarios.

De acuerdo con la acusación expuesta durante la audiencia, la asociación ilícita habría funcionado entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022, utilizando como plataforma la estructura empresarial del Grupo Spaggiari. Según la hipótesis fiscal, se captaban fondos de particulares mediante convenios que ofrecían rendimientos y que, en los hechos, formaban parte de un esquema que permitió captar dinero de nuevos inversores para afrontar compromisos anteriores.

La Fiscalía explicó que originalmente se había mencionado una cantidad menor de estafas debido a una duplicación en el cómputo de los hechos. Tras la revisión de la acusación, el número total quedó establecido en 568 estafas.

La cantidad de hechos atribuidos a cada uno de los seis acusados fue diferenciada según la intervención que las víctimas les atribuyeron en las distintas operaciones.

Miriam Marcela Bravo quedó vinculada a 224 estafas; Carlos Ciancia, a 54; Cristian Ezequiel Clemenz, a 7; Cristian Marcelo Franzetti, a 12; Germán Darío Garetto, a 107; y Gabriel Lorenzo Ulman, a 82.Tres años de prisión condicional

El acuerdo presentado ante el juez establece para los seis u na pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Además, cada uno deberá pagar una multa de $45.000 y cumplir durante dos años las reglas de conducta acordadas: fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, además de abstenerse de consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas.

La Fiscalía explicó que para determinar la pena se tuvieron en cuenta, entre otras circunstancias, la ausencia de antecedentes penales, el reconocimiento de los hechos, la admisión de culpabilidad, la colaboración en el procedimiento abreviado y el diferente grado de responsabilidad que se atribuyó a cada imputado dentro de la organización.

También fueron considerados la duración de las maniobras, la naturaleza de los hechos y la magnitud del perjuicio económico provocado.

Millones de pesos y dólares

Durante la audiencia, la Fiscalía dimensionó el perjuicio económico investigado y señaló que, tomando valores de referencia a diciembre de 2022, el daño total comprendía aproximadamente más de 8 millones de dólares, 11.500 euros y casi 240 millones de pesos.

También expuso cifras correspondientes a algunos de los imputados, aunque aclaró que se trataba de valores utilizados para dimensionar la magnitud del perjuicio y que no se encontraban actualizados.

Entre los ejemplos mencionados, para Ulman se indicó un perjuicio de aproximadamente $1.470 millones correspondiente a 87 víctimas. En el caso de Garetto se habló de unos $1.500 millones; para Clemenz, aproximadamente $46 millones; para Franzetti, unos $630 millones; y para Bravo, alrededor de $4.200 millones.

La Fiscalía remarcó que las diferencias en la cantidad de hechos atribuidos a cada imputado están vinculadas con las personas que fueron identificadas por las víctimas y con las distintas tareas que se les atribuyeron dentro de la operatoria.

578 víctimas

Otro de los datos aportados durante la audiencia fue la cantidad de víctimas relevadas en el expediente: 578.

Según informó la Fiscalía, 286 prestaron conformidad con la realización del juicio abreviado, 21 manifestaron su disconformidad y 51 no pudieron ser contactadas.

Para obtener esas respuestas se realizaron llamados telefónicos y, en los casos en que fue necesario, se recurrió también a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.

El acuerdo contempla a seis de los imputados de la causa. El proceso principal contra los restantes acusados continuará por la vía correspondiente.

De ahora en más, solo queda esperar el juicio para los 4 restantes imputados: los hermanos Spaggiari, su madre, y una sobrina. A quienes la Fiscalía les pide 25, 8 y 5 años de prisión efectiva respectivamente. La instancia judicial empezará el 8 de octubre.

FUENTE: Rafaela Noticias