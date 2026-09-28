#LRF: Empate de Libertad y derrota de Unión
En la tarde de este domingo concluyó de manera oficial el décimo capítulo del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, ofreciendo una apasionante grilla dominical que dejó novedades trascendentales en la cima de las posiciones.
En Sunchales, Libertad y Atlético de Rafaela igualaron 1 a 1 con festejos de Marcos Quiroga (17') para los locales y Jairo Amherdt (46') para la "Crema". De este modo, los «Cañoneros» sumaron su cuarto encuentro consecutivo sin victoria y quedaron a cinco puntos de la cima de la tabla.
En Reserva, el triunfo fue para la Crema por 3 a 1.
Sorpresiva derrota de Unión
Sportivo Roca dio el golpe al derrotar 3 a 1 a Unión. Luka Zanoni (9´), Marcos Ramírez (88') y Camilo Morgada (95') convirtieron para el local. Brian Nellen a los 44' produjo el empate transitorio para el albiverde. En Reserva, el Bicho Verde se impuso 1 a 0.
Resultados - Fecha 10 (Torneo Clausura)
- Atlético María Juana 1 vs. Deportivo Josefina 0 (Jugado el jueves)
- Ben Hur 1 vs. Independiente de Ataliva 2 (Jugado el viernes)
- Argentino Quilmes 3 vs. Deportivo Tacural 2
- 9 de Julio 4 vs. Sportivo Norte 1
- Libertad de Sunchales 1 vs. Atlético de Rafaela 1
- Sportivo Roca 3 vs. Unión de Sunchales 1
- Deportivo Aldao 3 vs. Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 2
- Ferrocarril del Estado 1 vs. Argentino de Vila 1
- Peñarol 0 vs. Brown de San Vicente 0
Lo que viene: Programa de la 11ª Fecha
La próxima jornada entregará cruces de alto voltaje en la recta final de la fase regular:
- Libertad de Sunchales vs. Sportivo Roca
- Atlético de Rafaela vs. Ben Hur
- Independiente de Ataliva vs. Peñarol
- Brown de San Vicente vs. Deportivo Aldao
- Sportivo Libertad (Est. Clucellas) vs. Argentino Quilmes
- Deportivo Tacural vs. Ferrocarril del Estado
- Argentino de Vila vs. Atlético María Juana
- Deportivo Josefina vs. 9 de Julio
- Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales