LRF: Empate de Libertad y derrota de Unión

En la tarde de este domingo concluyó de manera oficial el décimo capítulo del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, ofreciendo una apasionante grilla dominical que dejó novedades trascendentales en la cima de las posiciones.

En Sunchales, Libertad y Atlético de Rafaela igualaron 1 a 1 con festejos de Marcos Quiroga (17') para los locales y Jairo Amherdt (46') para la "Crema". De este modo, los «Cañoneros» sumaron su cuarto encuentro consecutivo sin victoria y quedaron a cinco puntos de la cima de la tabla.

En Reserva, el triunfo fue para la Crema por 3 a 1.

Sorpresiva derrota de Unión

Sportivo Roca dio el golpe al derrotar 3 a 1 a Unión. Luka Zanoni (9´), Marcos Ramírez (88') y Camilo Morgada (95') convirtieron para el local. Brian Nellen a los 44' produjo el empate transitorio para el albiverde. En Reserva, el Bicho Verde se impuso 1 a 0.

Resultados - Fecha 10 (Torneo Clausura)

Atlético María Juana 1 vs. Deportivo Josefina 0 (Jugado el jueves)

Ben Hur 1 vs. Independiente de Ataliva 2 (Jugado el viernes)

Argentino Quilmes 3 vs. Deportivo Tacural 2

9 de Julio 4 vs. Sportivo Norte 1

Libertad de Sunchales 1 vs. Atlético de Rafaela 1

Sportivo Roca 3 vs. Unión de Sunchales 1

Deportivo Aldao 3 vs. Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 2

Ferrocarril del Estado 1 vs. Argentino de Vila 1

Peñarol 0 vs. Brown de San Vicente 0

Lo que viene: Programa de la 11ª Fecha

La próxima jornada entregará cruces de alto voltaje en la recta final de la fase regular: