LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#LRF: Empate de Libertad y derrota de Unión

En Sunchales, el Cañonero y Atlético de Rafaela igualaron 1 a 1. En tanto, Sportivo Roca dio el golpe de local al derrotar 3 a 1 al Bicho Verde.
Deportes - FútbolHace 4 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

imagen

En la tarde de este domingo concluyó de manera oficial el décimo capítulo del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, ofreciendo una apasionante grilla dominical que dejó novedades trascendentales en la cima de las posiciones.

En Sunchales, Libertad y Atlético de Rafaela igualaron 1 a 1 con festejos de Marcos Quiroga (17') para los locales y Jairo Amherdt (46') para la "Crema". De este modo, los «Cañoneros» sumaron su cuarto encuentro consecutivo sin victoria y quedaron a cinco puntos de la cima de la tabla.
En Reserva, el triunfo fue para la Crema por 3 a 1.

Sorpresiva derrota de Unión

imagen

Sportivo Roca dio el golpe al derrotar 3 a 1 a Unión. Luka Zanoni (9´), Marcos Ramírez (88') y Camilo Morgada (95') convirtieron para el local.  Brian Nellen a los 44' produjo el empate transitorio para el albiverde. En Reserva, el Bicho Verde se impuso 1 a 0.

Resultados - Fecha 10 (Torneo Clausura)

  • Atlético María Juana 1 vs. Deportivo Josefina 0 (Jugado el jueves)
  • Ben Hur 1 vs. Independiente de Ataliva 2 (Jugado el viernes)
  • Argentino Quilmes 3 vs. Deportivo Tacural 2
  • 9 de Julio 4 vs. Sportivo Norte 1
  • Libertad de Sunchales 1 vs. Atlético de Rafaela 1
  • Sportivo Roca 3 vs. Unión de Sunchales 1
  • Deportivo Aldao 3 vs. Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 2
  • Ferrocarril del Estado 1 vs. Argentino de Vila 1
  • Peñarol 0 vs. Brown de San Vicente 0

imagen

Lo que viene: Programa de la 11ª Fecha

La próxima jornada entregará cruces de alto voltaje en la recta final de la fase regular:

  • Libertad de Sunchales vs. Sportivo Roca
  • Atlético de Rafaela vs. Ben Hur
  • Independiente de Ataliva vs. Peñarol
  • Brown de San Vicente vs. Deportivo Aldao
  • Sportivo Libertad (Est. Clucellas) vs. Argentino Quilmes
  • Deportivo Tacural vs. Ferrocarril del Estado
  • Argentino de Vila vs. Atlético María Juana
  • Deportivo Josefina vs. 9 de Julio
  • Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales
Te puede interesar
Lo más visto
RN34: “AUNOSA no puede intervenir en el tramo urbano Sunchales porque es una obra en ejecución”

RN34: “AUNOSA no puede intervenir en el tramo urbano Sunchales porque es una obra en ejecución”

Jorge Tribouley
RegiónEl viernes
El vocero de la concesionaria, Mariano Bradanini, explicó que si el tramo se encuentra bajo ejecución y garantía del contratista que la está realizando, la nueva concesionaria no puede intervenir sobre ella sin autorización. También dio precisiones del inicio de las obras sobre los 536 kilómetros comprendidos entre Angélica y La Banda. Confirmó que comenzarán los trabajos preliminares para la futura autovía Rafaela - Ataliva y adelantó cambios en el sistema de peajes.
Boletín de noticias