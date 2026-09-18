LRF: Unión no pudo ante el León rafaelino

Comenzó este jueves la novena fecha del torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol con una victoria visitante.

9 de Julio se impuso en Sunchales frente a Unión por 2 a 0, con los goles de Joaquín Salvucci, a los 26 minutos del primer tiempo, y de Facundo Díaz a los 29' del complemento. En el elenco dirigido por Gabriel Acastello vio la tarjeta roja el volante Joaquín Nazzi a los 37 minutos de la primera mitad.

En el partido de reserva se impuso también 9 de Julio, por 3 a 0.

Los partidos del viernes

Este viernes habrá tres partidos en la continuidad de la jornada.

El puntero Ben Hur (17 unidades) visitará a Brown de San Vicente (9) a las 21.30 (20 en Reserva).

En los mismos horarios, Argentino de Vila recibirá a Argentino Quilmes, en tanto que Sportivo Norte hará lo propio con Atlético María Juana.

El resto de la fecha se juega el domingo

Atlético de Rafaela - Sportivo Roca (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera, cancha Ferrocarril del Estado)

Independiente de Ataliva - Libertad de Sunchales (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Sp. Libertad Estación Clucellas - Peñarol (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)}

Deportivo Tacural - Deportivo Aldao (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Deportivo Josefina - Ferrocarril del Estado (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).