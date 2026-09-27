LRF: Este domingo, Libertad recibe a Atlético y Unión visita a Sportivo Roca

Esta semana se disputa la décima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El pasado jueves por la noche comenzó en María Juana, uno de los punteros. Atlético María Juana, derrotó como local 1 a 0 a Deportivo Josefina, con gol convertido por el delantero Maximiano Weisheim. Con este resultado, el «Chupa» mariajuanense se afianza en los primeros lugares de la competencia doméstica, sumando ahora 20 puntos.

Este viernes se disputó otro cotejo en la cancha auxiliar N° 3 del predio de barrio Parque Ilolay, donde Independiente de Ataliva se impuso al local Ben Hur por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Agustín Costamagna, a los 44 minutos del primer tiempo, y por Joel Barberi cuando quedaba un minuto para el final del encuentro.

Este domingo se completa la jornada

Este domingo se completará la 10ª fecha del Clausura de la Primera A Liguista, con siete encuentros programados desde las 15:30, mientras que las Reservas comenzarán a las 14:00.

En Sunchales, Libertad recibirá a Atlético de Rafaela, encuentro que tendrá como árbitro a Fabio Rodríguez, acompañado por Franco Garetto y Gonzalo Tarroza.

Sportivo Roca recibirá a Unión de Sunchales, en Presidente Roca, con Brian Celis como juez principal, acompañado por Alejandro Fernández y Franco Galeano.

En Aldao, el local enfrentará a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, con Darío Suárez como árbitro, junto a Rodrigo Maidana y Matías Sánchez.

En Rafaela se disputarán cuatro partidos. En el estadio «Germán Soltermam», 9 de Julio recibirá a Sportivo Norte, con arbitraje de Rodrigo Pérez, acompañado por Guillermo Córdoba y Luciano Barreto.

En Los Nogales, Ferrocarril del Estado enfrentará a Argentino de Vila, encuentro que será dirigido por Franco Ceballos, junto a Ulises Roldán y Sebastián Iñíguez.

En barrio Italia, Argentino Quilmes será local ante Deportivo Tacural, uno de los equipos que también pelea en los primeros puestos y que suma 17 unidades. El árbitro será Guillermo Vacarone, acompañado por Matías Milanesio y Lucas Ferreyra.

Por su parte, en la «República de Villa Rosas», Peñarol recibirá a Brown de San Vicente, con Sebastián Yori como árbitro principal, acompañado por Nicolás Costamagna y Tomás Sandoval.

LOS PARTIDOS DEL DOMINGO

Sportivo Roca – Unión de Sunchales (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

9 de Julio – Sportivo Norte (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Ferrocarril del Estado – Argentino de Vila (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Argentino Quilmes – Deportivo Tacural (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Deportivo Aldao – Sp. Libertad Estación Clucellas (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Peñarol – Brown de San Vicente (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Libertad de Sunchales – Atlético de Rafaela (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).