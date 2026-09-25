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Nueva Guía de Información Turística de Sunchales

La propuesta tiene como objetivo reunir y facilitar el acceso a información de interés para vecinos y visitantes, y brindar una herramienta que pueda ser utilizada y difundida por prestadores turísticos, comercios, instituciones y distintos espacios de atención.
CiudadHace 15 horas Municipalidad de Sunchales

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La Municipalidad de Sunchales, a través del Área de Turismo, presentó una nueva Guía de Información Turística de Sunchales, elaborada a partir del trabajo que se viene desarrollando junto a distintos sectores vinculados a la actividad y de las necesidades relevadas en la ciudad.

La propuesta tiene como objetivo reunir y facilitar el acceso a información de interés para vecinos y visitantes, y brindar una herramienta que pueda ser utilizada y difundida por prestadores turísticos, comercios, instituciones y distintos espacios de atención.

La guía será actualizada periódicamente, incorporando nuevos contenidos y novedades vinculadas a la actividad turística local. En este sentido, desde el Área de Turismo invitan a quienes deseen sumar información, realizar aportes o comunicar novedades de interés a ponerse en contacto con el área al número de contacto 3493 404500 (Noelia).

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con los distintos actores de la ciudad para construir una propuesta turística que permita conocer, disfrutar y recomendar Sunchales, poniendo en valor sus atractivos, servicios y propuestas.

La información está disponible en el apartado de turismo de la web municipal (https://bit.ly/4AkLcRU) y será difundida a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Sunchales.

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