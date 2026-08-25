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El Concejo Municipal otorgó a Paloma Audicio la distinción "Joven Destacada de Sunchales"

El Cuerpo Legislativo reconoció su participación, representando a la selección argentina, en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down desarrollado en Bulgaria.
CiudadHace 19 horas Concejo Municipal de Sunchales
Reconocimiento Paloma Audicio
Paloma Audicio recibió la distinción “Joven Destacada de Sunchales”.

En su última Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal aprobó la resolución Nº 889, para otorgar a la deportista Paloma Audicio la distinción “Joven Destacada de Sunchales”.

El Cuerpo Legislativo reconoció así su participación, representando a la selección argentina, en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down desarrollado en Bulgaria, obteniendo la Medalla de Plata en 1500 metros marcha y consagrándose como Subcampeona Mundial.

El reconocimiento fue entregado a Paloma en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, donde la sunchalense compartió su última experiencia y, junto a sus padres y abuelos, repasó su trayectoria deportiva. Además, brindó detalles de los entrenamientos que realiza cada semana en Rafaela y nuestra ciudad, así como los próximos desafíos que la llevarán a recorrer diferentes puntos de Argentina y otros países.

Fundamentos

Este reconocimiento propone destacar a Paloma Audicio, quien escribió una de las páginas más importantes del deporte adaptado de nuestra ciudad, al consagrarse Subcampeona Mundial en los 1500 metros marcha en Bulgaria, en el mes de junio.

La atleta argentina y orgullosamente sunchalense, identificada con el dorsal 103, protagonizó una carrera memorable, demostrando esfuerzo, compromiso y una enorme pasión por el deporte.

Detrás de este resultado hay años de trabajo y dedicación. Actualmente, Paloma entrena junto al equipo de RUNNEA Rafaela, bajo la conducción de los profesores Ariel Magallanes y Rocío Donnet, quienes acompañan diariamente su proceso deportivo y humano.

Este subcampeonato mundial no solo representa un logro personal para Paloma, sino también un motivo de orgullo para su familia, para Sunchales y para toda Argentina. Su medalla simboliza el valor de la inclusión, la perseverancia y el poder transformador del deporte.

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