Cuándo llega la primavera 2026: La fecha y hora exacta del cambio de estación

El equinoccio de primavera 2026 tendrá lugar a las 00.06 del miércoles 23 de septiembre, hora de Argentina (03.06 UTC). En ese instante se producirá el cambio de estación astronómico que dejará atrás el invierno y dará comienzo a la primavera en el Hemisferio Sur.

En el Hemisferio Norte, en cambio, el mismo fenómeno recibe el nombre de Equinoccio de Otoño y marca el paso del verano al otoño.

¿Qué es el equinoccio?

La palabra equinoccio procede del término latino aequinoctium, que significa "noche igual". Se utiliza para describir el momento del año en que la duración del día y de la noche es prácticamente equivalente.

Este fenómeno astronómico ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando la trayectoria aparente del Sol cruza el ecuador celeste, una proyección imaginaria del ecuador terrestre sobre la esfera celeste.

El equinoccio de septiembre marca el comienzo de la primavera astronómica en el Hemisferio Sur, mientras que en marzo se produce el equinoccio que da inicio al otoño en esta parte del planeta.

¿Cuánto durará el día durante el equinoccio de primavera?

En Santa Fe, el 23 de septiembre de 2026, el Sol saldrá aproximadamente a las 6.50 y se ocultará a las 18.59. De acuerdo con los datos proporcionados, la duración de la luz solar será de 12 horas, 9 minutos y 15 segundos.

Aunque el nombre del fenómeno hace referencia a una duración equivalente entre el día y la noche, en la práctica existen pequeñas diferencias debido, entre otros factores, a la refracción atmosférica y a la manera en que se define la salida y la puesta del Sol.

La duración del día también mostrará una diferencia de pocos minutos respecto de las jornadas cercanas al equinoccio. El 22 de septiembre tendrá aproximadamente 12 horas y 7 minutos de luz solar, mientras que el 24 de septiembre llegará a 12 horas, 11 minutos y 10 segundos.

El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste

Uno de los aspectos más interesantes del equinoccio de primavera está relacionado con los puntos por donde vemos salir y ocultarse al Sol.

Durante los equinoccios, el Sol sale prácticamente por el punto cardinal Este y se pone por el Oeste. A medida que transcurren los días, estos puntos aparentes se desplazan hacia el noreste o el sureste, dependiendo de la época del año y del hemisferio.

Por eso, el equinoccio constituye un momento particular para observar la relación entre el movimiento aparente del Sol y los puntos cardinales.

¿Por qué se produce el equinoccio?

El fenómeno está relacionado con la inclinación del eje de rotación de la Tierra y con el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol.

En el momento del equinoccio, la posición de la Tierra es tal que la iluminación solar se distribuye de manera prácticamente simétrica entre ambos hemisferios. El ecuador terrestre queda alineado con la posición aparente del Sol en el cielo.

Desde la astronomía, el equinoccio se produce cuando la eclíptica, que representa la trayectoria aparente anual del Sol sobre la esfera celeste, cruza el ecuador celeste.

El resultado es un momento astronómico que señala el cambio de estación y que, además, permite observar de manera particular cómo se distribuye la iluminación solar sobre nuestro planeta.