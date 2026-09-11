El frío se hará sentir durante el fin de semana en la región
Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. Este viernes, si bien se mantiene una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, se observa que el sistema frío comienza a actuar sobre el sur de la región central del país. Esta situación genera que durante la jornada de hoy se esperen algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas. No obstante ello, hacía últimas horas del día, las condiciones deberían comenzar a mejorar. Respecto de las temperaturas, la tendencia es en descenso gradual acompañando la potenciación del sistema de alta presión hacia el fin de semana.
En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 6° y en suave descenso de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.
Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave ascenso: mínima 18° y máxima 17°. Vientos leves predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.