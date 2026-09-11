LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

El frío se hará sentir durante el fin de semana en la región

 Se esperen algunas lluvias débiles y dispersas para este viernes. Hacia la noche, las condiciones deberían comenzar a mejorar y habrá una tendencia al descenso gradual de la temperatura.
GeneralHace 17 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Frio

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. Este viernes, si bien se mantiene una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, se observa que el sistema frío comienza a actuar sobre el sur de la región central del país. Esta situación genera que durante la jornada de hoy se esperen algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas. No obstante ello, hacía últimas horas del día, las condiciones deberían comenzar a mejorar. Respecto de las temperaturas, la tendencia es en descenso gradual acompañando la potenciación del sistema de alta presión hacia el fin de semana.

imagen

 Sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 8° y suave descenso de las máximas, 17°. Vientos moderados del sector sur/sureste.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 6° y en suave descenso de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave ascenso: mínima 18° y máxima 17°. Vientos leves predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Lidia Beatriz Córdoba de Cabrera

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl miércoles
Falleció el martes 8 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 2:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales. Casa de Duelo: Rotania 1559. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Calle Balbin 2

El Municipio formaliza la baja de la pavimentación de calle Balbín y propone devolver el dinero a los frentistas

Jorge Tribouley
CiudadHace 1 día
El Ejecutivo Municipal envió al Concejo un proyecto para dar de baja técnica y administrativamente las obras previstas por las Ordenanzas N° 3062/2022 y N° 3073/2022. La determinación de no continuar con la obra está vinculada a problemas de infraestructura: no cuenta con red cloacal y la presencia de importantes desagües pluviales impide ejecutarla por vereda.
Reunion con nuevo concesionario RN34 1

RN34: El nuevo concesionario asumirá el 7 de octubre pero la obra en el tramo Sunchales no está contemplada en el contrato

Jorge Tribouley
RegiónHace 16 horas
Representantes de la Municipalidad, el Concejo Municipal, ADESu e instituciones locales mantuvieron un encuentro con Oscar Terraneo, gerente general de Autovía al Norte. El empresario explicó que las tareas previstas están vinculadas al mantenimiento de la infraestructura existente, incluyendo bacheo, reparación de la calzada, iluminación, corte de pasto y mantenimiento de la cartelería horizontal y vertical.
Boletín de noticias