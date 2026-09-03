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Se viene un fin de semana frío en la región: Pronostican mínimas de hasta 5°

El ingreso de una masa de aire frío modificará las condiciones durante los próximos días. Se esperan cielos mayormente despejados, temperaturas en descenso y un domingo con una máxima de apenas 15°.
GeneralHace 17 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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Este jueves, si bien predomina una masa de aire relativamente cálida en la región, comienza a observarse el lento ingreso de un nuevo sistema de aire frío a la misma. Esta situación genera que con el correr de los días, debería presentarse una tendencia gradual a mejorar y estabilizar las condiciones meteorológicas de la región, manteniendo los días mayormente soleados y las temperaturas en gradual descenso hasta por lo menos comienzos de la semana próxima.

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Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9º y suave tendencia en descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º y descenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el sureste y el suroeste por momentos.

Por último se espera un domingo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con significativo descenso de las mínimas, 5º y suave descenso de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al suroeste por momentos.

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