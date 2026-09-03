Se viene un fin de semana frío en la región: Pronostican mínimas de hasta 5°

Este jueves, si bien predomina una masa de aire relativamente cálida en la región, comienza a observarse el lento ingreso de un nuevo sistema de aire frío a la misma. Esta situación genera que con el correr de los días, debería presentarse una tendencia gradual a mejorar y estabilizar las condiciones meteorológicas de la región, manteniendo los días mayormente soleados y las temperaturas en gradual descenso hasta por lo menos comienzos de la semana próxima.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9º y suave tendencia en descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.