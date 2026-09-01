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El tiempo en Sunchales: Una semana agradable sin precipitaciones a la vista

El pronóstico anticipa cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas para los próximos días. A partir del jueves, leve descenso de la temperatura.
GeneralEl martesJorge TribouleyJorge Tribouley
bicicletando en dia soleado

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Este martes, si bien se observa la lenta instalación del sistema de alta presión en la región, producto del ingreso de aire frío desde el sur/suroeste del continente, también se observa que la configuración general de las masas de aire en la misma mantiene cierta nubosidad y con ello genera que las temperaturas en la región se mantengan oscilando dentro de un rango bastante estable, no mostrando distorsiones excesivas respecto a los valores observados en la última semana.

Clima 1-9-26

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste.

En tanto se espera un jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones algo inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos moderados del sector norte, rotando al oeste y luego al sur, con algunas ráfagas más intensas.

Por último se espera un viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

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