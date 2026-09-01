El tiempo en Sunchales: Una semana agradable sin precipitaciones a la vista

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Este martes, si bien se observa la lenta instalación del sistema de alta presión en la región, producto del ingreso de aire frío desde el sur/suroeste del continente, también se observa que la configuración general de las masas de aire en la misma mantiene cierta nubosidad y con ello genera que las temperaturas en la región se mantengan oscilando dentro de un rango bastante estable, no mostrando distorsiones excesivas respecto a los valores observados en la última semana.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste.