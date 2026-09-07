El tiempo en Sunchales: Sube la temperatura durante la semana y anticipan lluvias para el viernes

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante los próximos días en Santa Fe y la región, con predominio de cielos despejados y un gradual aumento de las temperaturas. Sin embargo, hacia el viernes se prevé el ingreso de una nueva masa de aire frío, que podría generar lluvias y tormentas de diversa intensidad y provocar luego un nuevo descenso térmico.

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, actualmente se observa la plena acción de un sistema de alta presión, influenciado por el remanente de aire frío de origen polar y su interacción con las primeras introducciones de aire algo más cálido sobre la región.

Esta situación favorecerá jornadas mayormente soleadas, aunque con una gradual pérdida de estabilidad durante los próximos días. El viento rotará nuevamente al sector noreste, contribuyendo al incremento de las temperaturas.

Las mínimas más bajas se esperan durante la jornada del lunes, con valores que posteriormente comenzarán a recuperarse. En tanto, las temperaturas máximas alcanzarían su punto más elevado el jueves, cuando podrían rondar los 24 grados.

El pronóstico extendido

Lunes: cielo mayormente despejado, con algunos períodos de nubosidad. Se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°, con viento leve a moderado del noreste.

Martes: cielo despejado o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Las temperaturas presentarán un suave ascenso, con 7° de mínima y 19° de máxima. Vientos leves del sector este/noreste.

Miércoles: cielo parcialmente nublado, con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Las condiciones serán estables a relativamente estables, con temperaturas en gradual ascenso: 10° de mínima y 22° de máxima. Los vientos serán leves a moderados, predominando del este y oscilando entre el noreste y el sureste.

Jueves: cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Las condiciones serán relativamente estables a algo inestables. Se prevé una mínima de 9° y una máxima de 24°, con vientos leves a moderados del este/sureste.

Cambio de condiciones hacia el viernes

El escenario comenzará a modificarse hacia el final de la semana. Una nueva masa de aire frío se aproximará a la región y podría provocar lluvias y tormentas durante el viernes, con precipitaciones de distintas intensidades.

Tras el pasaje del sistema, se espera un nuevo descenso de las temperaturas, poniendo fin al ascenso térmico que se registrará progresivamente entre el lunes y el jueves.