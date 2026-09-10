LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Daniel Goleman regresa a la Argentina con una invitación a mirar lo que no vemos

El creador del concepto de inteligencia emocional se presentará el 19 de septiembre en Buenos Aires, en un encuentro sponsoreado por SanCor Salud.
SociedadHace 1 día SanCor Salud
Daniel Goleman 1
Daniel Goleman regresará al país el próximo 19 de septiembre para protagonizar La Revolución de lo Invisible, by SanCor Salud.

¿Qué impacto tienen nuestras emociones en la forma en que vivimos, nos vinculamos y tomamos decisiones? ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar para liderar en un mundo cada vez más complejo?

Estas son algunas de las preguntas que atravesarán la visita de Daniel Goleman a la Argentina, quien regresará al país el próximo 19 de septiembre para protagonizar La Revolución de lo Invisible, by SanCor Salud.

La jornada comenzará con la conferencia Identificá qué te frena en tu vida, a cargo del Lic. y coach ontológico y sistémico Manu Colombo, quien abordará aquellos obstáculos que muchas veces condicionan nuestras decisiones y nos alejan de una vida plena. Su presentación propondrá reconocer esos “hilos invisibles” y revisar los guiones y acuerdos que pueden limitar nuestra manera de vivir, para comenzar a tomar decisiones más alineadas con quienes verdaderamente somos. Luego será el turno de la presentación
internacional del Dr. Daniel Goleman.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Palais Rouge de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecerá también la posibilidad de participar de manera virtual.

Daniel Goleman 3

Psicólogo, escritor y conferencista de reconocimiento internacional, Goleman es uno de los principales referentes mundiales en inteligencia emocional. Su libro Inteligencia Emocional se convirtió en un best seller y marcó un punto de inflexión en la manera de entender el desarrollo humano, al destacar el valor de habilidades como la empatía, la autorregulación y la conciencia social.

A través de su trabajo, Goleman llevó estas dimensiones al ámbito personal y profesional, demostrando cómo aquello que sucede en el plano emocional puede tener una influencia decisiva en la forma en que las personas se relacionan, trabajan, lideran y toman decisiones.

En La Revolución de lo Invisible, el especialista abordará el papel que juegan las capacidades socioemocionales en nuestra vida cotidiana, así como su impacto en la manera en que nos relacionamos, lideramos y tomamos decisiones. La jornada convocará a líderes, profesionales, tomadores de decisiones, referentes del bienestar y agentes de cambio para reflexionar sobre los desafíos de un contexto cada vez más complejo.

Para SanCor Salud, acompañar nuevamente la llegada de Daniel Goleman a la Argentina representa una oportunidad para impulsar una conversación necesaria sobre el bienestar integral. Como empresa de medicina privada, entiende la salud desde una mirada amplia, que contempla las dimensiones física, emocional, social y vincular de las personas, y que reconoce la importancia de generar espacios para abordar cada una de ellas.

En este marco, hacer posible el regreso al país de una figura de relevancia internacional como Goleman forma parte del compromiso de SanCor Salud con la promoción del conocimiento y la generación de experiencias que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Su visión sobre la inteligencia emocional, la salud mental y el desarrollo de habilidades para afrontar los desafíos actuales dialoga con una concepción del bienestar que pone a las personas en el centro.

La Revolución de lo Invisible propondrá una jornada de reflexión sobre aquello que condiciona nuestras decisiones, nuestros vínculos y nuestra forma de vivir, y sobre las herramientas que podemos desarrollar para transformarlo.

Dos maneras de vivir la experiencia

Daniel Goleman 2

Las entradas se encuentran disponibles a través de Mentora Club, con dos modalidades para participar:

Gold Pass — $220.000

Incluye ubicación en el Sector Gold (filas 9 a 22), acceso a las dos conferencias, diploma digital firmado por Daniel Goleman, interpretación simultánea en español, acceso a la grabación y al material compartido por el especialista.

Virtual Pass — $89.000

Permite acceder virtualmente a las dos conferencias, con interpretación simultánea en español, acceso asincrónico y grabación disponible durante dos meses. También incluye diploma digital firmado por el Dr. Goleman y el material compartido por el especialista.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Lidia Beatriz Córdoba de Cabrera

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl miércoles
Falleció el martes 8 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 2:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales. Casa de Duelo: Rotania 1559. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Calle Balbin 2

El Municipio formaliza la baja de la pavimentación de calle Balbín y propone devolver el dinero a los frentistas

Jorge Tribouley
CiudadHace 1 día
El Ejecutivo Municipal envió al Concejo un proyecto para dar de baja técnica y administrativamente las obras previstas por las Ordenanzas N° 3062/2022 y N° 3073/2022. La determinación de no continuar con la obra está vinculada a problemas de infraestructura: no cuenta con red cloacal y la presencia de importantes desagües pluviales impide ejecutarla por vereda.
Reunion con nuevo concesionario RN34 1

RN34: El nuevo concesionario asumirá el 7 de octubre pero la obra en el tramo Sunchales no está contemplada en el contrato

Jorge Tribouley
RegiónHace 16 horas
Representantes de la Municipalidad, el Concejo Municipal, ADESu e instituciones locales mantuvieron un encuentro con Oscar Terraneo, gerente general de Autovía al Norte. El empresario explicó que las tareas previstas están vinculadas al mantenimiento de la infraestructura existente, incluyendo bacheo, reparación de la calzada, iluminación, corte de pasto y mantenimiento de la cartelería horizontal y vertical.
Boletín de noticias