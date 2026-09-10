Daniel Goleman regresa a la Argentina con una invitación a mirar lo que no vemos

Daniel Goleman regresará al país el próximo 19 de septiembre para protagonizar La Revolución de lo Invisible, by SanCor Salud.

¿Qué impacto tienen nuestras emociones en la forma en que vivimos, nos vinculamos y tomamos decisiones? ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar para liderar en un mundo cada vez más complejo?

Estas son algunas de las preguntas que atravesarán la visita de Daniel Goleman a la Argentina, quien regresará al país el próximo 19 de septiembre para protagonizar La Revolución de lo Invisible, by SanCor Salud.

La jornada comenzará con la conferencia Identificá qué te frena en tu vida, a cargo del Lic. y coach ontológico y sistémico Manu Colombo, quien abordará aquellos obstáculos que muchas veces condicionan nuestras decisiones y nos alejan de una vida plena. Su presentación propondrá reconocer esos “hilos invisibles” y revisar los guiones y acuerdos que pueden limitar nuestra manera de vivir, para comenzar a tomar decisiones más alineadas con quienes verdaderamente somos. Luego será el turno de la presentación

internacional del Dr. Daniel Goleman.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Palais Rouge de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecerá también la posibilidad de participar de manera virtual.

Psicólogo, escritor y conferencista de reconocimiento internacional, Goleman es uno de los principales referentes mundiales en inteligencia emocional. Su libro Inteligencia Emocional se convirtió en un best seller y marcó un punto de inflexión en la manera de entender el desarrollo humano, al destacar el valor de habilidades como la empatía, la autorregulación y la conciencia social.

A través de su trabajo, Goleman llevó estas dimensiones al ámbito personal y profesional, demostrando cómo aquello que sucede en el plano emocional puede tener una influencia decisiva en la forma en que las personas se relacionan, trabajan, lideran y toman decisiones.

En La Revolución de lo Invisible, el especialista abordará el papel que juegan las capacidades socioemocionales en nuestra vida cotidiana, así como su impacto en la manera en que nos relacionamos, lideramos y tomamos decisiones. La jornada convocará a líderes, profesionales, tomadores de decisiones, referentes del bienestar y agentes de cambio para reflexionar sobre los desafíos de un contexto cada vez más complejo.

Para SanCor Salud, acompañar nuevamente la llegada de Daniel Goleman a la Argentina representa una oportunidad para impulsar una conversación necesaria sobre el bienestar integral. Como empresa de medicina privada, entiende la salud desde una mirada amplia, que contempla las dimensiones física, emocional, social y vincular de las personas, y que reconoce la importancia de generar espacios para abordar cada una de ellas.

En este marco, hacer posible el regreso al país de una figura de relevancia internacional como Goleman forma parte del compromiso de SanCor Salud con la promoción del conocimiento y la generación de experiencias que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Su visión sobre la inteligencia emocional, la salud mental y el desarrollo de habilidades para afrontar los desafíos actuales dialoga con una concepción del bienestar que pone a las personas en el centro.

La Revolución de lo Invisible propondrá una jornada de reflexión sobre aquello que condiciona nuestras decisiones, nuestros vínculos y nuestra forma de vivir, y sobre las herramientas que podemos desarrollar para transformarlo.

Dos maneras de vivir la experiencia

Las entradas se encuentran disponibles a través de Mentora Club, con dos modalidades para participar:

Gold Pass — $220.000

Incluye ubicación en el Sector Gold (filas 9 a 22), acceso a las dos conferencias, diploma digital firmado por Daniel Goleman, interpretación simultánea en español, acceso a la grabación y al material compartido por el especialista.

Virtual Pass — $89.000

Permite acceder virtualmente a las dos conferencias, con interpretación simultánea en español, acceso asincrónico y grabación disponible durante dos meses. También incluye diploma digital firmado por el Dr. Goleman y el material compartido por el especialista.