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Gran festejo del Día del Niño a beneficio de la Casa del Niño “Rincón de Sol”

Este domingo 30 de agosto se desarrollará el evento en Plaza Libertad, a partir de las 14:00, con una propuesta pensada para que las familias puedan disfrutar de una tarde de juegos, música y actividades para todas las infancias.
SociedadHace 13 horas Municipalidad de Sunchales

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La jornada contará con juegos, payasos, inflables, sorteos de obsequios y bicicletas, además de chocolatada y tortas para todos los niños y niñas que participen.

Como parte de la propuesta, llegará desde Córdoba Solcito Fijo, quien presentará un espectáculo que combina canciones, historias y juegos, invitando a compartir y disfrutar en familia.

El festejo será a beneficio de la Casa del Niño “Rincón de Sol”. Por este motivo, quienes quieran colaborar podrán acercar un alimento no perecedero, que será destinado a los niños y niñas que asisten a La Casita.

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