Gran festejo del Día del Niño a beneficio de la Casa del Niño “Rincón de Sol”

La jornada contará con juegos, payasos, inflables, sorteos de obsequios y bicicletas, además de chocolatada y tortas para todos los niños y niñas que participen.

Como parte de la propuesta, llegará desde Córdoba Solcito Fijo, quien presentará un espectáculo que combina canciones, historias y juegos, invitando a compartir y disfrutar en familia.

El festejo será a beneficio de la Casa del Niño “Rincón de Sol”. Por este motivo, quienes quieran colaborar podrán acercar un alimento no perecedero, que será destinado a los niños y niñas que asisten a La Casita.