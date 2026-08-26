Gran festejo del Día del Niño a beneficio de la Casa del Niño “Rincón de Sol”

¿Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina?
Jorge TribouleySociedadEl sábado
El Santo Padre llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá durante tres días. Los lugares que visitará.
La jornada contará con juegos, payasos, inflables, sorteos de obsequios y bicicletas, además de chocolatada y tortas para todos los niños y niñas que participen.
Como parte de la propuesta, llegará desde Córdoba Solcito Fijo, quien presentará un espectáculo que combina canciones, historias y juegos, invitando a compartir y disfrutar en familia.
El festejo será a beneficio de la Casa del Niño “Rincón de Sol”. Por este motivo, quienes quieran colaborar podrán acercar un alimento no perecedero, que será destinado a los niños y niñas que asisten a La Casita.