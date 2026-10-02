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Pronóstico para el fin de semana: Sábado inestable y temperaturas de hasta 25º

En la madrugada del sábado, podrían presentarse algunas lluvias débiles y dispersas en nuestra región. Respecto a las temperaturas, no deberían presentar una variación muy importante.
GeneralHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

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Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Este viernes, el desarrollo de un sistema de baja presión sobre el océano Pacífico central, condiciona la configuración de las masas de aire en el continente y con ello genera una rápida pérdida de estabilidad en el sistema. Esta situación permite que en las últimas horas de hoy o primeras de mañana sábado, las condiciones se inestabilicen y permitan la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en nuestra región, durante la madrugada y gran parte de la mañana, mejorando las condiciones hacia la tarde. Respecto a las temperaturas, no deberían presentar una variación muy importante, manteniéndose dentro de los rango térmicos observados durante los últimos días.

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Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones inestables, con tendencia a mejorar y posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la madrugada y gran parte de la mañana. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos moderados a regulares del sector noreste, cambiando a leves de direcciones variables y luego de leves a moderados del sur/sureste.

En tanto se espera un domingo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la tarde/noche y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos leves del sector sur, cambiando a leves o moderados del este.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse hacia la tarde con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 14º y máxima 26º. Vientos leves a moderados prevaleciendo del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

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