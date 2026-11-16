De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, la región presenta condiciones relativamente estables a algo inestables, aunque el ingreso de un frente frío desde el sur comenzará a modificar el escenario durante la jornada de este lunes.

La presencia de una masa de aire cálida y húmeda, con circulación predominante del este y noreste, favorecerá el aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones de variada intensidad hacia la noche. No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas durante la madrugada del martes.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Sunchales y la zona, vigente desde la tarde de este lunes hasta las primeras horas del martes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

El tiempo día por día

Martes 17: La jornada comenzará con condiciones inestables y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada. Se espera una mejora temporaria hacia las primeras horas de la mañana, con cielo parcialmente nublado durante el resto del día. Según la FICH-UNL, la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 30 °C. Vientos moderados del sector sur/suroeste.

Miércoles 18: Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con condiciones algo inestables y baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana. No obstante, otros modelos meteorológicos mantienen la posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde. La temperatura mínima rondará los 19 °C y la máxima llegará a los 29 °C. Vientos calmos a leves, de direcciones variables, rotando al sudeste.

Jueves 19: Continuará la nubosidad variable, con condiciones algo inestables y probabilidad de lloviznas o lluvias dispersas hacia la tarde y noche. Se espera un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Vientos leves a moderados del este/sudeste.

Un panorama marcado por la inestabilidad

En líneas generales, el pronóstico anticipa un comienzo de semana con temperaturas elevadas y un escenario propicio para el desarrollo de tormentas. El ingreso de aire más fresco permitirá un paulatino descenso de los registros térmicos a partir del martes.

Si bien se esperan mejoramientos temporarios, la inestabilidad podría persistir durante buena parte de la semana, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones aisladas en Sunchales y localidades de la región.

Se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los avisos meteorológicos, especialmente durante la tarde y noche de este lunes.

Fuentes: Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL y Servicio Meteorológico Nacional.