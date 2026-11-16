Se esperan lluvias y tormentas en Sunchales y la región: Cómo estará el tiempo hasta el jueves
Jorge TribouleyGeneral16/11/2026 07:55
El avance de un frente frío provocará un cambio en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. Se prevén lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y un descenso gradual de las temperaturas hacia mediados de semana. Alerta amarillo por tormentas para Sunchales y la zona, vigente desde la tarde de este lunes hasta las primeras horas del martes.