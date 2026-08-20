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Así sigue el tiempo en Sunchales: Mejora gradual sin lluvias pero se viene un fin de semana frío

Durante este jueves comenzará a generalizarse el ingreso de aire frío, mejorarán las condiciones y el cielo se despejará mayormente hacia la tarde.
GeneralHace 8 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
frio con dia soleado

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones se presentan relativamente estables. Durante la jornada comenzará a generalizarse el ingreso de aire frío en todo el espesor de la troposfera, debido a la acción de un sistema frío cuyo eje principal avanza sobre el océano Atlántico.

Este escenario podría mantener durante las primeras horas algunas lluvias débiles, dispersas o lloviznas. Sin embargo, con el correr del día las condiciones comenzarían a mejorar y el cielo podría despejarse mayormente hacia la tarde o la tarde-noche.

Respecto de las temperaturas, se espera un aumento de la amplitud térmica, con un suave descenso de las mínimas y un leve ascenso de las máximas a partir del viernes.

Cómo estará el tiempo en Sunchales este viernes

Clima 20-8-26

Para este viernes, el pronóstico anticipa un día con cielo despejado, aunque con alguna nubosidad por momentos, y condiciones estables.

La temperatura mínima prevista es de , mientras que la máxima alcanzaría los 17°. Los vientos serán moderados del sector sur y sudoeste, rotando luego al sureste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

Un fin de semana frío y estable en Santa Fe

El sábado se presentaría con cielo despejado, aunque la nubosidad aumentaría de manera variable hacia la tarde y la noche. Las condiciones se mantendrán estables y se espera un descenso de las temperaturas mínimas.

La jornada tendría una mínima de 4° y una máxima de 16°, con vientos leves a moderados predominantes del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Para el domingo, en tanto, se prevé un cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Las temperaturas presentarían pocos cambios, con una mínima de y una máxima que podría llegar a los 16°.

Los vientos serán leves a moderados del sector este, rotando por momentos al este/noreste.

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