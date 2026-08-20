Así sigue el tiempo en Sunchales: Mejora gradual sin lluvias pero se viene un fin de semana frío

Este escenario podría mantener durante las primeras horas algunas lluvias débiles, dispersas o lloviznas . Sin embargo, con el correr del día las condiciones comenzarían a mejorar y el cielo podría despejarse mayormente hacia la tarde o la tarde-noche .

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones se presentan relativamente estables . Durante la jornada comenzará a generalizarse el ingreso de aire frío en todo el espesor de la troposfera, debido a la acción de un sistema frío cuyo eje principal avanza sobre el océano Atlántico.

Respecto de las temperaturas, se espera un aumento de la amplitud térmica, con un suave descenso de las mínimas y un leve ascenso de las máximas a partir del viernes.

Cómo estará el tiempo en Sunchales este viernes

Para este viernes, el pronóstico anticipa un día con cielo despejado, aunque con alguna nubosidad por momentos, y condiciones estables.

La temperatura mínima prevista es de 7°, mientras que la máxima alcanzaría los 17°. Los vientos serán moderados del sector sur y sudoeste, rotando luego al sureste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

Un fin de semana frío y estable en Santa Fe

El sábado se presentaría con cielo despejado, aunque la nubosidad aumentaría de manera variable hacia la tarde y la noche. Las condiciones se mantendrán estables y se espera un descenso de las temperaturas mínimas.

La jornada tendría una mínima de 4° y una máxima de 16°, con vientos leves a moderados predominantes del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Para el domingo, en tanto, se prevé un cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Las temperaturas presentarían pocos cambios, con una mínima de 6° y una máxima que podría llegar a los 16°.

Los vientos serán leves a moderados del sector este, rotando por momentos al este/noreste.