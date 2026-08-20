Así sigue el tiempo en Sunchales: Mejora gradual sin lluvias pero se viene un fin de semana frío

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones se presentan relativamente estables. Durante la jornada comenzará a generalizarse el ingreso de aire frío en todo el espesor de la troposfera, debido a la acción de un sistema frío cuyo eje principal avanza sobre el océano Atlántico.
Este escenario podría mantener durante las primeras horas algunas lluvias débiles, dispersas o lloviznas. Sin embargo, con el correr del día las condiciones comenzarían a mejorar y el cielo podría despejarse mayormente hacia la tarde o la tarde-noche.