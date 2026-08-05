Rápida respuesta policial: Recuperaron en Egusquiza una camioneta robada en Lehmann

Una rápida intervención policial permitió recuperar una camioneta que había sido robada durante las últimas horas en la localidad de Lehmann.

El vehículo, una Fiat Fiorino, se encontraba estacionado frente a una vivienda de calle Güemes al 200 y tenía colocada la llave de encendido cuando fue sustraído.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría 14ª iniciaron distintas averiguaciones y lograron localizar la unidad en una zona rural de Egusquiza.

En el marco de la investigación ya habría una persona aprehendida, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su vinculación con el hecho.

La camioneta quedó recuperada y las actuaciones continúan para esclarecer completamente lo sucedido. Imagen ilustrativa.

FUENTE: Rafela Informa