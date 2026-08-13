Cómo acceder a los suplementos nutricionales gratis de PAMI y qué documentación presentar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a la cobertura total de suplementos nutricionales cuando existe una indicación profesional que justifica su incorporación a la alimentación. El beneficio está destinado a personas afiliadas que necesitan complementar su dieta por una condición vinculada con su estado de salud y requiere la presentación de documentación específica para iniciar la gestión

El trámite puede realizarse de manera online, desde un celular, una tablet o una computadora, o de forma presencial en las agencias de PAMI. En este último caso, es necesario solicitar un turno previamente para recibir atención.

Para acceder a la cobertura, la persona afiliada debe contar con una receta de PAMI emitida por el profesional correspondiente. La indicación debe establecer qué suplemento nutricional necesita el paciente y respaldar la necesidad de incorporarlo a su alimentación habitual.

La prestación contempla una instancia de evaluación de la documentación presentada. Por ese motivo, antes de iniciar la solicitud es necesario reunir los documentos requeridos por el organismo para acreditar tanto la afiliación como la indicación médica del suplemento.

Quiénes pueden acceder a los suplementos nutricionales de PAMI

La cobertura de suplementos nutricionales de PAMI está disponible para las personas que se encuentran afiliadas a la obra social y cuentan con una indicación profesional para utilizarlos. El beneficio no se otorga únicamente por solicitarlo, sino que requiere una prescripción que determine la necesidad del producto.

La receta puede ser emitida por un médico, nutricionista o diabetólogo, de acuerdo con la situación de cada paciente. El profesional debe indicar el suplemento nutricional que corresponde utilizar y completar la documentación necesaria para iniciar el pedido de cobertura.

La gestión tampoco tiene que ser realizada obligatoriamente por el titular de la afiliación. Un apoderado o un familiar puede realizar el trámite en representación de la persona afiliada, siempre que cuente con la documentación requerida para efectuar la solicitud.

El objetivo del procedimiento es acreditar que el suplemento forma parte de una indicación vinculada con las necesidades alimentarias de la persona. Por eso, la receta y el resto de los formularios tienen un papel central dentro del trámite.

En la documentación presentada debe quedar establecido el tipo de suplemento nutricional indicado. Esta información permite identificar el producto solicitado y avanzar con la evaluación correspondiente.

Qué documentación solicita PAMI

Para iniciar el trámite de cobertura de suplementos nutricionales, el afiliado debe presentar una serie de documentos:

El Documento Nacional de Identidad (DNI) , que permite acreditar la identidad de la persona que solicita la prestación

, que permite acreditar la identidad de la persona que solicita la prestación Una receta de PAMI confeccionada por el profesional que realiza la indicación, que debe establecer cuál es el suplemento nutricional que necesita el paciente

confeccionada por el profesional que realiza la indicación, que debe establecer cuál es el suplemento nutricional que necesita el paciente El Formulario Dietoterápicos , un documento específico que debe ser completado y firmado por el médico o médica tratante

, un documento específico que debe ser completado y firmado por el médico o médica tratante En determinados casos clínicos, un estudio de laboratorio con proteinograma, que debe adjuntarse al formulario correspondiente

La documentación médica puede variar según la situación particular de cada persona afiliada. Por este motivo, es conveniente verificar todos los requisitos antes de comenzar la gestión. La documentación incompleta puede impedir que el pedido avance hasta que se incorpore la información solicitada.

Cómo solicitar la cobertura de suplementos nutricionales

El trámite de PAMI para suplementos nutricionales puede comenzar de manera digital. Esta alternativa permite realizar la solicitud sin concurrir personalmente a una agencia de la obra social.

Para utilizar esta modalidad, el afiliado puede ingresar a la página web de PAMI desde un celular, una tablet o una computadora con conexión a internet. Allí debe seguir las instrucciones correspondientes para completar la gestión y presentar la documentación solicitada.

La posibilidad de realizar el trámite de manera online permite que la persona afiliada gestione el pedido desde su domicilio. El procedimiento requiere contar previamente con los documentos necesarios para acreditar la indicación profesional y la identidad del beneficiario.

Durante la solicitud, se deben completar los datos requeridos y adjuntar la documentación correspondiente. La receta y el Formulario Dietoterápicos constituyen parte central del pedido, mientras que los estudios adicionales pueden ser necesarios en determinadas situaciones clínicas.

PAMI también dispone de información y una guía para orientar a los afiliados durante la realización de sus trámites digitales. Esta alternativa está destinada a quienes prefieren realizar la gestión por internet y cuentan con los medios tecnológicos necesarios.

Cómo hacer el trámite de manera presencial

Las personas que no puedan o no quieran realizar la solicitud de manera digital también cuentan con la posibilidad de efectuar el trámite presencialmente en una agencia de PAMI.

Para acceder a la atención presencial es necesario solicitar un turno previamente. Una vez obtenido, el afiliado, un familiar o un apoderado puede concurrir a la agencia correspondiente con la documentación necesaria para iniciar el pedido.

En la atención presencial se debe presentar el DNI y la documentación médica requerida. Esto incluye la receta de PAMI y el Formulario Dietoterápicos firmado por el profesional tratante. En los casos en los que corresponda, también deberá presentarse el estudio de laboratorio solicitado.

La alternativa presencial permite realizar consultas sobre el procedimiento y entregar la documentación directamente en la agencia. Sin embargo, al igual que en el trámite digital, el pedido debe cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la cobertura.

La persona que concurra en representación del afiliado debe contar con la documentación que acredite su posibilidad de realizar la gestión. De esta manera, el trámite puede ser iniciado por un familiar o apoderado cuando el titular no pueda hacerlo personalmente.

Qué tener en cuenta antes de iniciar la solicitud

Antes de solicitar la cobertura total de suplementos nutricionales de PAMI, es necesario contar con una indicación profesional que justifique su utilización. La receta debe especificar el suplemento requerido y estar acompañada por el formulario correspondiente.

También es importante reunir el DNI y verificar si, de acuerdo con la situación clínica del paciente, corresponde presentar documentación adicional, como un proteinograma. Los requisitos pueden depender de las características del caso y de la indicación realizada por el profesional de salud.

La gestión puede efectuarse online o presencialmente. En el primer caso, se necesita un dispositivo con conexión a internet para ingresar al sitio de PAMI y completar la solicitud. En el segundo, es necesario obtener un turno y concurrir a la agencia correspondiente.

El pedido puede ser realizado por el afiliado, un familiar o un apoderado. Esto permite que la persona beneficiaria pueda acceder al trámite aun cuando no pueda realizarlo directamente.

La cobertura de suplementos nutricionales está vinculada con una indicación profesional y no constituye una prestación automática para todos los afiliados. La documentación presentada permite acreditar la necesidad del suplemento y forma parte del proceso de evaluación de PAMI.

Por eso, quienes necesiten acceder a este beneficio deben contar con la receta correspondiente, completar el Formulario Dietoterápicos y reunir los estudios adicionales que puedan ser requeridos según cada situación. Una vez preparada la documentación, pueden optar por iniciar el trámite de forma digital o solicitar un turno para realizarlo presencialmente en una agencia de PAMI.