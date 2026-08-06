Las farmacias de Sunchales impulsan una colecta solidaria por el Mes de la Niñez
En el marco del Mes de la Niñez, las farmacias de Sunchales lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de colaborar con distintos merenderos de la ciudad y contribuir a que más niños puedan disfrutar de su merienda.
La campaña invita a la comunidad a donar productos de primera necesidad para este fin. En esta oportunidad, se recibe leche, cacao y masitas, que podrán acercarse a cualquier farmacia de confianza de Sunchales adherida a la iniciativa.
Todo lo recolectado será destinado a diferentes merenderos locales, buscando acompañar a las familias y fortalecer los espacios que diariamente brindan contención y alimentación a niños y niñas.
La propuesta es impulsada por el Círculo de Farmacéuticos de Rafaela y la Región, que convoca a toda la comunidad a sumarse con un pequeño aporte que puede marcar una gran diferencia.