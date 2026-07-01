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Julio comienza con aire antártico: El frío se intensificará desde este miércoles en todo el país

El Servicio Meteorológico informó que una masa de origen polar avanza desde la Patagonia hacia el centro y norte argentino, con heladas intensas y un marcado descenso térmico. El viernes podría bajar hasta 3 grados bajo cero.
GeneralHace 15 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Frio 2

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Este miércoles, si bien se mantiene una configuración de masas de aire muy similar a la de ayer, durante la jornada debería observarse la interacción entre la masa de aire algo más cálida, residente en la región y el arribo de una masa de aire frío de origen polar.

Esta situación genera que durante la jornada se comience a observar el aumento gradual de la nubosidad, la que se deberían extender por lo menos hasta primeras horas de mañana, con suave ascenso de las mínimas y descenso de las máximas, esperándose para el jueves, viernes y sábado unas jornadas mayormente despejadas y muy frías. A priori no se esperan eventos de lluvias, no obstante ello no se descartan algunos eventos aislados de lloviznas o garúas hacia la tarde o tarde/noche de hoy.

El momento de mayor intensidad del frío se espera en las primeras horas del viernes, cuando la temperatura mínima rondará 1° en la ciudad. En zonas rurales y con escasa edificación, donde las condiciones del viento y la nubosidad lo permitan, los registros podrían descender hasta -5°, con condiciones favorables para la formación de heladas.

Clima 1-7-26

Jueves con nubosidad variable durante las primeras horas del día y con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 3º y descenso algo más marcado de las máximas, 10º. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, rotando al sureste con descenso gradual de su intensidad.

Para el viernes se espera una jornada con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, -3º y poco cambio de las máximas, 10º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

Por último se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante la jornada, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 0º y máxima 13º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

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