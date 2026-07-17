El Municipio arribó a un preacuerdo conciliatorio con el Banco Nación por el pago del DREI

En octubre de 2024, el Banco de la Nación Argentina le solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 2989/2022 de la Municipalidad de Sunchales, en lo concerniente al Capítulo VI – Derecho de Registro e Inspección, art. 34 “servicios retribuidos”, art. 49 “bases imponibles especiales” y art. 51 “alícuotas especiales”) y de toda norma complementaria o reglamentaria de la misma, o sucesiva que se sancione en los mismos términos, en cuanto regula la Tasa de Derecho de Registro e Inspección, por resultar la misma violatoria de la Constitución Nacional.

Según el planteo, entre los puntos cuestionados de la ordenanza tributaria aplicada por el municipio de Sunchales figura el hecho de que "al comparar las alícuotas establecidas para otras actividades (gravadas también con el DREI pero no relacionadas con la actividad financiera), que van del 0,3% al 1,5%, se evidencia una desproporción e irracionabilidad manifiesta". Agregaron los letrados, además, que "sobre el cobro del DREI, también el municipio de Sunchales adiciona un 2% con destino a Fondo Cooperadora Policial Comisaría 3ª, y otro 10 % con destino a Fondo de Obra Solidaria ORD N°2362/2013(ARTÍCULO 64º.- Adicionales a la Tasa Derecho de Registro e Inspección.), por lo que se adiciona un 12% más recargando el impuesto de origen".

En diciembre de ese año, el juez federal Marcelo Martín Bailaque, a cargo por subrogancia del Juzgado Federal de Rafaela, dictó una resolución donde ordenaba que la Municipalidad de Sunchales "por el término de seis (6) meses, suspenda la aplicación de la normativa cuestionada y se abstenga de iniciar acciones, cursar reclamos, instruir sumarios, aplicar intereses o multas, solicitar o trabar medidas cautelares y/o realizar cualquier gestión o medida relacionada con el tributo impugnado".

Luego de un largo camino administrativo en el ámbito de la Justicia, donde hubo apelación del Municipio y recurso de queja de la entidad financiera, con el solo objetivo de poner fin al litigio, se arribó a un preacuerdo cuyos términos y condiciones que quedan supeditados a la aprobación del Directorio del Banco de la Nación Argentina y del Concejo Municipal de Sunchales. La legislatura local trató este tema en la sesión ordinaria desarrollada este jueves 16 de julio, aprobando no solo el preacuerdo sino también la modificación de los artículos Nº 49 y 53 de la Ordenanza que define el Régimen Tributario Municipal.

En dicho preacuerdo, el Banco Nación reconoce adeudar y se compromete al ingreso de la tasa DREI por los períodos comprendidos entre diciembre 2024 hasta junio 2026 inclusive. La suma total asciende a 499.865.188,71 pesos.

En contrapartida, el Departamento Ejecutivo se compromete a elevar al Concejo Municipal un proyecto de modificación de la Ordenanza Tributaria vigente para el año 2026, que permita la deducción de la

base imponible del Derecho de Registro, Inspección e Higiene para las entidades bancarias estatales. Asimismo, el proyecto contemplará una modificación en el derecho mínimo (importes mínimos especiales) a ingresar regulado para el Derecho de Registro e Inspección, aplicable a Entidades Bancarias Estatales, estableciéndose un monto mensual de 115.000U.C.M. (Unidades de Cuenta Municipal).

En la sesión ordinaria desarrollada del Concejo Municipal este jueves 16, la edil oficialista Brenda Torriri fundamentó el preacuerdo conciliatorio y de pago celebrado entre la Municipalidad de Sunchales y el Banco de la Nación Argentina. Al concluir su exposición pidió constituirse en comisión y emitir un despacho, que se aprobó al reanudar la sesión.

En tanto, el concejal José Delmastro del Bloque "Ahora Sunchales" argumentó sobre la modificación de los artículos Nº 49 y 53 de la Ordenanza Nº 2989 referente al Régimen Tributario Municipal.

Luego de su exposición, el edil Fernando Cattaneo destacó que los ediles comprendieron que debían darle curso para destrabar el conflicto, considerando que no es lo más prolijo, pero que dadas las circunstancias se imponía actuar con rapidez.

El concejal de la oposición, Sebastián Nicolau manifestó que era algo que había que atender separadamente de la revisión de la Ordenanza e hizo un llamado para que se tenga principalmente en cuenta a los emprendedores, las industrias y las empresas que son los genuinos generadores de trabajo.

En el cierre, el oficialista Juan Ignacio Astor remarcó que es una solución coyuntural, reconoció que “nuestros sistema tributario tiene varios problemas”, pero afirmó que nada quita que sigan discutiendo la ordenanza en revisión. Agradeció el acompañamiento de los bloques, afirmando “creo que hemos hecho lo correcto”.

Concluida la exposición se pasó a cuarto intermedio constituyéndose el cuerpo en comisión y a continuación se emitió despacho favorable aprobando el proyecto por unanimidad.