Este viernes llega "Manos al Barrio" al Barrio Cooperativo

El Municipio continúa recorriendo los barrios: este viernes llega al Barrio Cooperativo con servicios y actividades recreativas

La Municipalidad sigue adelante con su programa de visitas a los diferentes sectores de la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es mantener un contacto directo con los vecinos, escuchar sus inquietudes en primera persona, resolver dudas de forma conjunta y facilitar el acceso a los trámites, servicios y herramientas del Estado local directamente en cada territorio.

Tras una excelente jornada de trabajo en Villa Amanda, el próximo viernes 17, el punto de encuentro será la Plazoleta de la Cooperación (frente a la sede vecinal) en el Barrio Cooperativo.

Aprovechando el receso de las vacaciones de invierno, en esta oportunidad se invita de manera especial a las familias, niños y jóvenes a compartir una tarde que combinará la gestión de servicios municipales con propuestas recreativas para disfrutar al aire libre.