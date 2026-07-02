Los jardines municipales ofrecen talleres gratuitos durante las vacaciones de invierno

Con el objetivo de acompañar a las familias y generar espacios de encuentro para las infancias, la Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Promoción de Derechos, llevará adelante los Talleres de Invierno en los Jardines Maternales Municipales.

La propuesta está destinada a niñas y niños de entre 3 y 7 años y se desarrollará durante el receso invernal con una variada agenda de actividades recreativas y educativas que incluyen arte, pintura, cuentos, juegos y cocina.

Los talleres tienen como finalidad brindar un espacio de participación, aprendizaje y diversión, promoviendo el juego como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las infancias y el ejercicio de sus derechos.

Las actividades se realizarán los días 6, 8, 14 y 16 de julio en los Jardines Maternales Municipales. El horario de las actividades es de 9:00 a 11:00. Las familias interesadas podrán realizar la preinscripción a partir del 1 de julio comunicándose al 3493 441239.

La iniciativa es gratuita y cuenta con cupos limitados, invitando a las niñas y niños de la ciudad a disfrutar de las vacaciones de invierno en un espacio pensado para compartir, crear y fortalecer los vínculos.