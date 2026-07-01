El Municipio continúa con el plan de bacheo en distintos sectores de Sunchales

La Municipalidad de Sunchales sigue adelante con el plan de reparación de calles de hormigón y asfalto, dando respuesta a los reclamos de los vecinos y mejorando la transitabilidad en diferentes puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en la intersección de avenida Moreno y Pedroni, una intervención que se suma al bache ya reparado anteriormente en Avenida Moreno y Gardel. Ambas obras permiten recuperar un corredor muy utilizado por quienes circulan entre los barrios Moreno y Cooperativo y el centro de la ciudad.

El deterioro de este sector se profundizó luego de las tareas de recambio de la cañería cloacal, por lo que su reparación era una demanda recurrente de los vecinos.

Estas intervenciones forman parte de un plan de bacheo que ya se viene ejecutando en distintos puntos de Sunchales y que continuará avanzando de manera progresiva, priorizando los sectores con mayor necesidad y de acuerdo con la disponibilidad de recursos municipales.