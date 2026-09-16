Presupuesto 2027: 5 claves sobre el proyecto que presentó el gobierno de Milei ante el Congreso

El Gobierno nacional presentó este martes 15 de septiembre ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y las proyecciones macroeconómicas previstas para el próximo año, el último de su mandato.

El presidente Javier Milei había encabezado en la previa de la presentación una reunión de la mesa política. Allí, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales lineamientos del presupuesto.

A continuación, las 5 claves del proyecto que comenzará a debatirse en el Congreso.

1. Inflación del 18% anual

El proyecto contempla una inflación anual del 18% para todo 2027. El año pasado el Ejecutivo había planteado un escenario más optimista, al estimar un aumento de precios del 10,1% para este ejercicio, pero esa cifra fue superada al cuarto mes del año.

Para este año, las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central proyectan una inflación anual del 30%.

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC y con el IPC 9 Provincias que elaboró la CTA Autónoma (para los años en los que el organismo de estadísticas fue intervenido), desde el año 2010 nuestro país no cuenta con una inflación inferior al 18%.

2. Un dólar a $ 1.847 para fin de 2027

El Gobierno prevé que en 2027 el tipo de cambio llegará en diciembre a $ 1.847.

Para 2026, el Gobierno había previsto un dólar a $ 1.423, un valor que ya fue superado, pero actualmente ya cotiza en torno a los $ 1.510. Y para fin de 2026, el mensaje del Presupuesto estima que llegará a $ 1.600.

En tanto, el REM espera que la cotización de la divisa avance hasta $ 1.630 hacia fin de año, lo que implicaría un spread del 14,5% con respecto a la previsión oficial.

3. Crecimiento económico del 4%

El Gobierno prevé para 2027 un aumento del PBI del 4%. De concretarse esto, nuestro país encadenaría 3 años consecutivos de crecimiento de la actividad.

En 2024, en el primer año de la gestión libertaria la economía cayó 1,3%, mientras que en 2025 se registró un incremento del 4,5%. El Gobierno estima que 2026 cerrará con un crecimiento del 3%, según los documentos presentados ayer ante el Congreso.

En tanto, para 2026 el REM estima un crecimiento de la actividad en torno al 2,1%, mientras que el FMI prevé una suba del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027 (en línea con la estimación oficial).

No obstante, la consultora Invecq (que dirige el economista Esteban Domecq) aseguró en un reporte reciente que “alcanzar el crecimiento proyectado para 2026 exigirá una mejora clara de la actividad en la segunda mitad del año. Por ahora, los datos de julio no muestran ese repunte: los sectores más ligados al mercado interno siguen rezagados y hasta algunos de los motores del crecimiento comenzaron a perder dinamismo”.

4. Nuevo superávit primario y financiero

Por otro lado, el proyecto de presupuesto que presentará el Gobierno plantea nuevamente una previsión de superávit primario (es decir, la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos) y financiero (el resultado primario menos el pago de intereses de deuda). En ambos casos prevé resultados idénticos a los que estima para 2026: 1,5% de resultado primario y 0,2% de resultados financiero.

En sus 2 primeros años, la gestión de Javier Milei alcanzó el superávit primario (1,8% en 2024 y 1,4% en 2025) y financiero (0,3% y 0,2%, respectivamente). En tanto, las proyecciones de las principales consultoras del país vaticinan que este año también se logrará un resultado positivo, aunque más ajustado de lo que el Gobierno calculó.

5. Exportaciones récord

Para 2027 el Gobierno espera alcanzar exportaciones por US$ 133 mil millones. De concretarse, se trataría del valor nominal más alto de la serie oficial que comienza en 1990.

Además, se prevé un balance comercial de bienes y servicios (es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones) superior a los US$ 15 mil millones, el valor nominal más alto desde 2019.