Comenzó la encuesta de opinión por la autoevaluación de la UNL en Sunchales

En el marco del 4° proceso de Autoevaluación Institucional que la Universidad Nacional del Litoral lleva adelante, se puso en marcha el 6 de julio un relevamiento de opinión de la ciudadanía sobre la imagen de la Universidad pública en general, y de la UNL en particular.

Como parte de estas actividades, estudiantes becarios y becarias del Observatorio Social, dependiente de la Unidad de Planeamiento, Gestión y Evaluación Institucional, visitarán hogares de distintos barrios de las ciudades de Rafaela y Sunchales, durante los meses de julio y agosto, para completar encuestas de opinión de los ciudadanos.

Las y los becarios se presentan en los domicilios con una credencial identificatoria e invitarán a las personas a responder la encuesta, sin ingresar a los domicilios.

La UNL agradece a la población la disposición de su tiempo para participar con sus opiniones y posibilitar así el acceso a información valiosa para que la Universidad pueda revisar y mejorar sus procesos en el cumplimiento de las funciones esenciales de Educación, Investigación y Extensión.

Los encuestadores portarán también una credencial con información de acceso a la web www.unl.edu.ar/autoevaluacion/ donde se brinda más información sobre el proceso de autoevaluación.

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos del Observatorio Social: 0342-4835190 o 4835400 en el horario de 7:00 a 14:00 horas.