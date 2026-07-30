Los docentes se movilizan en toda la provincia en defensa de la educación pública

Luego de rechazar la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe, Amsafe iniciará desde este jueves un plan de lucha que combinará protestas, actividades públicas y una medida de fuerza provincial. El gremio docente busca visibilizar sus reclamos salariales, laborales y previsionales con un cronograma que se extenderá durante agosto.

"Por resolución de nuestra Asamblea Provincial realizada el pasado viernes, este 30 de julio llevaremos adelante una jornada de protesta en todo el territorio santafesino. Frente al ajuste que el Gobierno provincial descarga sobre la educación pública, las trabajadoras y los trabajadores de la educación seguimos organizándonos, construyendo unidad y multiplicando las acciones en cada departamento. Porque defender nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo y el derecho social a la educación es también defender el presente y el futuro de la escuela pública", expresó el sindicato de los docentes públicos santafesinos a través de un comunicado.

Y la nota agrega que "cada delegación departamental impulsará una actividad para visibilizar nuestros reclamos y fortalecer la participación colectiva: porque ante un gobierno que ajusta, desfinancia y desconoce nuestros reclamos, respondemos con organización, participación y lucha. Invitamos a toda la comunidad educativa a sumarse a estas actividades para seguir defendiendo la educación pública y el derecho de las y los trabajadores a un salario digno".

En lo que respecta al departamento Castellanos, la delegación local de Amsafe llevará a cabo una conferencia de prensa a partir de la hora 10 en la sede de Bv. Lehmann 398 de nuestra ciudad.

En este sentido, y luego de que los gremios cuestionaran duramente el aumento que implementará por decreto el gobierno provincial, tal como viene ocurriendo luego de cada oferta salarial, sea aceptada o no, el secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, confirmó que las primeras acciones se desarrollarán desde mañana en los 19 departamentos de la provincia. La jornada incluirá radios abiertas, conferencias de prensa, volanteadas, clases públicas y caravanas, aunque no habrá paro, por lo que las clases se dictarán con normalidad.

“El objetivo que tiene Amsafe no es hacer paro. El objetivo es poder mejorar el salario, donde el 90 % de los docentes estamos bajo la línea de la pobreza”, sostuvo el dirigente al explicar el alcance de las medidas.

También se sumarán a esta medida los docentes privados nucleados en Sadop y UDA, que también rechazaron la mejora salarial de la gestión de Pullaro que establecerá una mejora promedio del 15,5%, en segmentos, para el segundo semestre de este 2026, alcanzando un incremento anual del 49%.

Continúa el lunes

Asimismo, el plan de lucha se profundizará el próximo lunes 3 de agosto, cuando Amsafe participará de una jornada nacional que incluirá un paro docente en Santa Fe, en adhesión a la convocatoria nacional impulsada por Ctera en reclamo de mejoras salariales.

Alonso reconoció que la adhesión podría verse afectada por las políticas impulsadas por el gobierno provincial. En ese sentido, cuestionó el sistema de presentismo y los descuentos aplicados durante las medidas de fuerza, al sostener que representan una presión sobre los trabajadores.

De todos modos, habrá que ver qué porcentaje de maestros se sumará a esta medida de fuerza, ya que durante los últimos paros fueron muy pocos los que se adhirieron, ya que si lo hacen no podrán percibir el incentivo docente y el premio por el presentismo.

El cronograma continuará con nuevas actividades los días 7, 12, 15, 20 y 25 de agosto, centradas en distintos ejes de reclamo, entre ellos la situación previsional, la salud laboral y las problemáticas específicas de los diferentes niveles y modalidades educativas.