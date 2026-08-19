Rafaela ya tiene su Invencible Velódromo: Una obra internacional que será protagonista de los Juegos Suramericanos

Rafaela sumó desde este miércoles una nueva infraestructura deportiva de características inéditas para la ciudad y la región. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el Invencible Velódromo Rafaela, el escenario que recibirá las competencias de ciclismo en pista de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La inauguración se produjo a pocas semanas del comienzo de la competencia continental, que se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. El certamen reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. En Rafaela, las pruebas de ciclismo en pista tendrán lugar entre el 20 y el 23 de septiembre.

Durante el acto de inauguración, el Gobierno provincial puso el acento no solamente en la utilización del velódromo durante los Juegos, sino también en el destino que tendrá la infraestructura una vez concluido el evento. La intención es que el nuevo espacio se convierta en un centro permanente para el ciclismo y el deporte de alto rendimiento, con capacidad para recibir entrenamientos, competencias nacionales e internacionales y actividades de formación.

Una pista de nivel internacional

El Invencible Velódromo Rafaela cuenta con una pista cubierta de 250 metros, la medida reglamentaria establecida por la Unión Ciclista Internacional (UCI). La superficie fue construida con madera de pino noruego cosechada en Finlandia, con tratamiento ignífugo y una protección especial destinada a garantizar su durabilidad.

La estructura está sostenida por 11 vigas de 70 metros de longitud, mientras que el sector central dispone de más de 2.000 metros cuadrados. El recinto posee además tribunas tubulares con capacidad para aproximadamente 400 espectadores y cerramientos de policarbonato especialmente diseñados para filtrar los rayos ultravioletas.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su carácter multipropósito. La superficie ubicada en el interior de la pista podrá utilizarse para disciplinas y actividades diferentes al ciclismo, entre ellas vóley, patinaje y propuestas escolares, además de eventos y convenciones.

Un complejo deportivo que amplía la propuesta

El velódromo está ubicado en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y forma parte de un complejo deportivo de mayores dimensiones. El predio incorpora también pistas destinadas a BMX Race, BMX Freestyle, skate park y skate street.

A la infraestructura deportiva se sumaron obras complementarias destinadas a mejorar la conectividad del sector, entre ellas nuevos accesos, rotondas y apertura y pavimentación de calles.

De esta manera, la llegada de los Juegos Suramericanos funciona como parte de un proyecto de infraestructura que excede los días de competencia y apunta a transformar un sector de la ciudad en un polo vinculado al deporte y la recreación.

Más de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva

La construcción del velódromo se inscribe dentro del programa de infraestructura desarrollado por el Gobierno de Santa Fe con motivo de los Juegos Suramericanos.

De acuerdo con la información oficial, la Provincia destinó más de 90 millones de dólares en obras deportivas relacionadas con el evento. El programa incluye 75 millones de dólares de financiamiento otorgado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, además de aportes provenientes del Tesoro provincial.

La magnitud de la inversión convierte a los Juegos en una oportunidad para acelerar obras que, una vez finalizado el evento, permanecerán como infraestructura pública y deportiva para las ciudades anfitrionas.

La cuenta regresiva ya está en marcha

Con la inauguración del velódromo, Rafaela comienza a entrar definitivamente en clima de Juegos Suramericanos. La ciudad será una de las tres sedes principales del evento junto con Santa Fe y Rosario.

En el caso del nuevo escenario, la primera gran prueba llegará en septiembre, cuando los mejores ciclistas del continente se encuentren sobre una pista construida bajo estándares internacionales.

Pero el verdadero desafío comenzará después de los Juegos: transformar una infraestructura concebida para un acontecimiento deportivo excepcional en un espacio de uso permanente para deportistas, instituciones y la comunidad.

El Invencible Velódromo Rafaela fue pensado precisamente con esa perspectiva. Los Juegos Suramericanos serán su estreno internacional, pero la apuesta provincial es que constituyan apenas el punto de partida de una nueva etapa para el deporte de alto rendimiento en Rafaela y en toda la región.