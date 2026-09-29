El Gobierno nacional condiciona la restitución del tren Retiro - Tucumán a la finalización de obras de NCA

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Ya ha transcurrido un año de la suspensión del servicio ferroviario de pasajeros de la línea Retiro-Tucumán.

La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) respondió al Concejo Municipal de Rafaela ante el pedido realizado para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros de la línea Retiro-Tucumán que se detiene en su trayecto en Sunchales, que permanece suspendido desde septiembre de 2025.

La respuesta fue formalizada mediante el Memorándum ME-2026-91046586-APN-GGO#SOFSE, fechado el 18 de septiembre de 2026 y firmado por Raúl Rubén Abelle, gerente general de la Gerencia General Operativa de SOFSE. El documento responde a la Resolución Nº 2.864 del Concejo Municipal de Rafaela.

El servicio está suspendido desde septiembre de 2025

Según explicó SOFSE, la interrupción del servicio se produjo a raíz del descarrilamiento ocurrido el 20 de septiembre de 2025, entre las estaciones de Ardiles y Gramilla, en la provincia de Santiago del Estero, en el kilómetro ferroviario PK 1055+230.

En ese episodio estuvo involucrada una formación de pasajeros que realizaba el servicio Tucumán-Retiro. Desde entonces, la prestación ferroviaria permanece suspendida.

El documento oficial señala que, a partir del incidente, NCA S.A., en su carácter de administrador de la infraestructura ferroviaria, lleva adelante obras e intervenciones en los corredores Rosario-Córdoba y Rosario-Tucumán.

SOFSE indicó que viene solicitando información sobre las condiciones operativas de las vías y la fecha estimada de finalización de los trabajos, pero aseguró que hasta el momento no recibió esa información.

La vuelta del servicio todavía no tiene fecha

Uno de los puntos centrales de la respuesta es que SOFSE no establece una fecha para el regreso del tren Retiro-Tucumán.

La empresa estatal explicó que, una vez que cuente con información sobre la finalización de las intervenciones, deberá analizarse la conveniencia de restablecer el servicio en función de las condiciones técnicas y operativas existentes al momento de la concreción de los trabajos.

De esta manera, el retorno del tren queda sujeto a dos instancias: por un lado, la finalización de las obras sobre la infraestructura ferroviaria y, por otro, el posterior análisis de las condiciones necesarias para que SOFSE pueda volver a operar el servicio de pasajeros.

SOFSE aclara que no puede intervenir sobre las vías

El documento también precisa las competencias de los distintos actores que participan del sistema ferroviario.

SOFSE sostuvo que las intervenciones sobre la infraestructura son de competencia exclusiva del concesionario de cargas, en el marco de las obligaciones y facultades establecidas en su concesión.

En ese sentido, la Operadora Ferroviaria remarcó que los demás operadores que utilizan esos sectores no están facultados para realizar intervenciones sobre la infraestructura. Asimismo, aclaró que SOFSE tampoco posee atribuciones para ejercer funciones de control y fiscalización sobre los concesionarios.