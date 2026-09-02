“El hombre inesperado” con Inés Estévez y Germán Palacios llega a Sunchales

La puesta está protagonizada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez, quienes construyen en escena el encuentro impensado de dos personas atravesadas por sus propias soledades.

La cartelera teatral de Sunchales sumará una propuesta de relevancia nacional con la presentación de “El hombre inesperado”, obra de la reconocida dramaturga francesa Yasmina Reza, que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre a las 21:00 en el Centro Cultural Amigos del Arte.

La puesta está protagonizada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez, quienes construyen en escena el encuentro impensado de dos personas atravesadas por sus propias soledades.

La historia transcurre durante un viaje en tren entre París y Frankfurt. Él es un escritor de fama mundial, mientras que ella es una mujer que admira profundamente su obra. El azar los ubica en un mismo vagón y, aunque inicialmente no intercambian palabras ni miradas, sus pensamientos comienzan a entrecruzarse.

Suspenso, misterio, poesía, humor e inteligencia atraviesan una historia en la que los giros y las situaciones inesperadas podrían modificar la vida de sus protagonistas. La propuesta invita además a preguntarse cuánto hay de azar y cuánto de destino en ese encuentro.

La puesta cuenta con traducción de Gonzalo Garcés, vestuario de Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, diseño de iluminación de Ricardo Sica y diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia.

Entradas

Las localidades son numeradas y la venta comenzó el martes 1 de septiembre en Amigos del Arte.

Los valores establecidos son:

Socios: $4.000

Generales: $4.500

La venta se realiza de 10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00, con posibilidad de abonar en efectivo o mediante transferencia al alias “AMIGOS.ARTE”.

Para consultas y mayor información se encuentra disponible el teléfono 3493-436767.

Con una puesta centrada en el encuentro entre dos personajes y en aquello que permanece oculto detrás de sus pensamientos, “El hombre inesperado” propone al público sunchalense convertirse en testigo de una historia donde una coincidencia puede terminar cambiándolo todo.