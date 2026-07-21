Humberto Primo: Cuenta regresiva para la 36° Fiesta Provincial de la Bagna Cauda

Este domingo 26 de julio se llevará a cabo la 36° edición de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda en las instalaciones del Club Argentino. La apertura de puertas está programada para las 11:00 y el tradicional almuerzo comenzará a las 12:00.

Para agilizar el ingreso, la organización solicita a los asistentes concurrir con el código QR de su entrada previamente descargado en el celular. Además, se recuerda llevar vajilla completa y, como es tradición, el equipo de mate para disfrutar de la jornada.

Éxito en ventas y espectáculos

La edición 2026 contará con 930 asistentes y las localidades se encuentran totalmente agotadas. Actualmente, más de 400 personas integran la lista de espera, tras completarse la comercialización de manera íntegramente online a través del nuevo sitio web oficial.

Durante el almuerzo actuarán el Coro Vocal Italiano de Humberto Primo, La Buena Cumbia y el Dúo Falcón Fassi con un repertorio folklórico. Por la tarde, el buffet permanecerá abierto con una propuesta de bebidas, pastelitos, tortas y recuerdos oficiales de la celebración.