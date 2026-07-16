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“El cuarto de Verónica” llega a Sunchales en su 10° temporada de éxito

Con la actuación de Fabio Aste, Silvia Kutika y un gran elenco, la obra se presentará el 7 de agosto, a las 21:00, en Amigos del Arte.
EspectáculosHace 11 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

El-cuarto-de-verónica

La prestigiosa obra “El cuarto de Verónica”, escrita por el reconocido dramaturgo Ira Levin, se presenta en Amigos del Arte en el marco de su 10° temporada, consolidada como uno de los fenómenos teatrales más impactantes de la cartelera nacional.

Con dirección de Adrián Lázare, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Fabio Aste, Silvia Kutika y un gran elenco, quienes dan vida a este thriller psicológico que ha cautivado al público y a la crítica especializada.

Fecha: 7 de agosto 2026
Horario: 21 hs
Lugar: (CCA) Amigos del Arte – Sunchales
Entradas: a partir del LUNES 27/07 - Las entradas son numeradas y se adquieren de forma presencial en Amigos del Arte los días y horarios que se detallan a continuación:
o Lunes a viernes: de 10 a 12 y de 17 a 19 hs
o Sábados: de 10 a 12 hs.

Costo de las entradas:
- Fila 1 a 5: GENERALES $ 45.000 - Socios $ 40.000
- A partir de Fila 6: GENERALES $40.000 – Socios $ 35.000

Forma de Pago: Efectivo o Transferencia

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