“El cuarto de Verónica” llega a Sunchales en su 10° temporada de éxito

La prestigiosa obra “El cuarto de Verónica”, escrita por el reconocido dramaturgo Ira Levin, se presenta en Amigos del Arte en el marco de su 10° temporada, consolidada como uno de los fenómenos teatrales más impactantes de la cartelera nacional.

Con dirección de Adrián Lázare, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Fabio Aste, Silvia Kutika y un gran elenco, quienes dan vida a este thriller psicológico que ha cautivado al público y a la crítica especializada.

• Fecha: 7 de agosto 2026

• Horario: 21 hs

• Lugar: (CCA) Amigos del Arte – Sunchales

• Entradas: a partir del LUNES 27/07 - Las entradas son numeradas y se adquieren de forma presencial en Amigos del Arte los días y horarios que se detallan a continuación:

o Lunes a viernes: de 10 a 12 y de 17 a 19 hs

o Sábados: de 10 a 12 hs.

Costo de las entradas:

- Fila 1 a 5: GENERALES $ 45.000 - Socios $ 40.000

- A partir de Fila 6: GENERALES $40.000 – Socios $ 35.000

Forma de Pago: Efectivo o Transferencia