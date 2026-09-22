Sunchales Tango: Festival y competencia al ritmo del 2 x4

Durante dos jornadas, la ciudad podrá disfrutar de diferentes propuestas vinculadas a esta tradicional música con clases, milongas, shows y una competencia de tango.

La propuesta es impulsada con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Sunchales y propone generar un espacio de encuentro alrededor del tango, promoviendo la participación de bailarines, artistas y público en general.

Viernes 25 de septiembre

Las actividades comenzarán en la Sociedad Italiana.

De 18:00 a 19:15 h se desarrollará la clase “Desde la raíz al alma”, a cargo de Mónica Matera y Diego Gauna.

Luego, de 19:30 a 20:45 h, tendrá lugar la clase “De la pista al escenario”, dictada por Constanza Vieyto y Ricardo Astrada.

La jornada continuará con la Milonga de Bienvenida, que comenzará a las 22:00 h y se extenderá hasta las 03:00 h.

Sábado 26 de septiembre

La segunda jornada comenzará en el Auditorio Atilra, donde a las 11:30 h se realizará la acreditación de los bailarines.

A partir de las 13:30 h comenzará la competencia de tango, con rondas clasificatorias y semifinal.

La actividad será abierta al público y con entrada gratuita, por lo que quienes deseen acercarse podrán disfrutar de la competencia y acompañar a los bailarines durante la jornada.

Por la noche, la propuesta continuará en la Sociedad Italiana, donde a las 21:30 h comenzará la Milonga.

Durante la noche se realizará un show de baile a cargo de los jurados, seguido de la premiación de la competencia y una nueva jornada de milonga, que se extenderá hasta las 04:00 h.

Además, durante las actividades que se desarrollen en la Sociedad Italiana habrá servicio gastronómico.

De esta manera, Sunchales Tango ofrecerá dos jornadas dedicadas al encuentro, la formación y el disfrute de una de las expresiones culturales más representativas de la identidad argentina.

Para consultas o mayor información, se encuentran disponibles los siguientes contactos:

📲 Julio: (3493) 404693.

📲 Ani: (3496) 562773