Amigos del Arte celebra Halloween con función doble de cine

PARA LOS MÁS CHICOS

Por un lado, habrá una función para toda la familia a las 17:30 horas: “El cadáver de la novia”, película animada apta para todo público.

Sinopsis:

Víctor Van Dort, un joven tímido que está a punto de casarse con Victoria Everglot mediante un matrimonio arreglado, practica sus votos matrimoniales en un bosque. Allí, coloca accidentalmente el anillo en el dedo de Emily, una misteriosa novia cadáver que emerge de la tierra y lo considera su esposo. Víctor es llevado al mundo de los muertos, donde descubre la trágica historia de Emily y se ve obligado a encontrar la manera de regresar al mundo de los vivos para reunirse con Victoria. En medio de una aventura que combina fantasía, humor y oscuridad, Víctor deberá decidir qué significa realmente el amor y el compromiso.

Ficha técnica:

• Director: Tim Burton y Mike Johnson

• Año de estreno: 2005

• Duración: 77 minutos

• Género: Animación, fantasía oscura, comedia romántica

• Calificación en Argentina: Apta para todo público

Costo de las entradas:

• Socios: $3.000.

• General: $ 4.000.

• Niños/as que vayan con disfraz entran gratis.

PARA ADULTOS

Por otra parte, ese mismo día, se realizará una función exclusiva para adultos a las 21:00 horas, con la proyección del clásico “El exorcista” en su versión original.

Sinopsis:

Regan MacNeil, una niña de doce años, comienza a experimentar extraños fenómenos paranormales, como movimientos inexplicables, cambios aterradores en su comportamiento y manifestaciones de una fuerza sobrenatural. Su madre, Chris MacNeil, desesperada por encontrar una explicación, recurre a médicos y especialistas, pero ninguno logra comprender lo que sucede. Ante el empeoramiento de la situación, solicita la ayuda del padre Damien Karras, un sacerdote y psiquiatra que atraviesa una crisis de fe. Junto al experimentado padre Lankester Merrin, deberá enfrentarse a una presencia demoníaca que ha poseído a la niña, arriesgando su propia vida en un exorcismo aterrador.

Ficha técnica:

• Director: William Friedkin

• Año de estreno: 1973

• Duración: 122 minutos

• Género: terror sobrenatural

• Calificación en Argentina: Apta para mayores de 16 años

Costo de las entradas:

• Socios: $3.000.

• General: $ 4.000.

• 2x1 para estudiantes.