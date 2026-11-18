Diputado nacional Pablo Farías (PU).

La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el santafesino Pablo Farías (PU), logró este martes un dictamen unificado para impulsar políticas de alivio fiscal, reactivación y protección a mipymes, con firmas de diputados de Provincias Unidas, Unión por la Patria, Movimiento de Integración y Desarrollo, Unión Cívica Radical y Pro. El proyecto de ley contempla a las mipymes con certificado vigente, suspende juicios por 1 año y limita embargos, establece un régimen de regularización tributaria y crea la Ventanilla Única Pyme y el Legajo Único Financiero.

Sobre el proyecto, Farías expresó que se ha “tratado de tener un dictamen comprensivo de los distintos proyectos, siempre buscando un consenso lo más amplio posible porque creemos que la situación apremiante que están atravesando las empresas, que se vio reflejada en los numerosos pedidos de centrales empresarias y de empresarios que hemos escuchado en esta Comisión y que también me han hecho a mí, personalmente, como presidente de la Comisión, exige medidas concretas reparadoras y urgentes”.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación expresó: “Desde marzo mantuvimos reuniones con diferentes sectores de la industria y la producción, escuchamos sus problemáticas, sus necesidades y propuestas para salir de la profunda crisis que atraviesan, marcada por la baja del consumo, la importación indiscriminada de productos, el contrabando y, sobre todo, las presiones del ARCA, el ente recaudador nacional, ante atrasos impositivos de muy pocos días”.

“El dictamen, como bien se dijo acá, no es la solución definitiva para nadie, son medidas de urgencia, medidas que hay que tomar, que el gobierno debiera tomar”, continuó Farías.

A su vez, el diputado nacional subrayó que las medidas que “muy tímidamente anunció hace pocos días el ministro Caputo, de suspensión de embargos y de un mayor plazo de pago que pasó de 12 meses a 18, no le está sirviendo prácticamente casi a nadie y además nada dice sobre las empresas que ya están embargadas”.

“El dictamen que hoy estamos firmando- continuó- lo que establece es, sí, 1 año de suspensión, pero también liberar a las empresas que hoy están embargadas por el ARCA”.

Además, Farías expresó que “permanentemente desde el bloque oficialista se nos planteó no querer avanzar con ningún proyecto que tuviera impacto fiscal negativo. Bueno, el impacto fiscal negativo hoy lo está teniendo la actitud de ARCA porque está embargando y está llevando a la muerte a muchísimas empresas, es decir, estamos perdiendo a corto plazo un montón de contribuyentes si lo que impera es la mirada fiscal. Con lo cual, este proyecto no solo no tiene un impacto fiscal negativo, sino que al contrario, si logramos que avance, y que avance en las comisiones que faltan y con las voluntades que faltan, sería un alivio que permitiría a muchas empresas poder seguir funcionando y en eso hasta se beneficia el fisco”.

Por último, Farías agradeció a sus pares, ya que “hubo muchos esfuerzos que confluyeron en que hoy podamos tener el dictamen, pero fundamentalmente creo que la realidad nos pasa por encima. Era imposible que de esta comisión hoy no saliera un dictamen de este tipo con la situación que tenemos y creo que eso fue lo que terminó imperando y, que más allá de ser una comisión, como todas, donde el oficialismo se garantiza su mayoría, hemos podido sacar un dictamen. Creo que la fuerza de los hechos está produciendo esto”.

Principales ejes del Dictamen