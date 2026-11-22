En el marco de su 50° aniversario, el Centro de Estudio de la Lengua de Sunchales junto a la Subsecretaría de Cultura, llevó a cabo el acto de premiación de los géneros cuento y poesía correspondientes a la 43° edición del Certamen Literario Provincial “Mario Vecchioli” en Casa de la Cultura.

Durante la jornada, además, la Municipalidad de Sunchales hizo entrega de una Declaración de Interés por los 50 años de trayectoria de la institución. Asimismo, la entidad realizó un reconocimiento especial a Chela Roldán de Lamberti, en agradecimiento por su incansable trabajo, compromiso y dedicación al Centro de Estudio de la Lengua a lo largo de estas cinco décadas.

A continuación, compartimos los resultados de esta edición:

CATEGORÍA A – CUENTO

• 1° premio: “Banquina”, Josefina Ponte (Sunchales).

• 2° premio: “Arrepentimiento”, Francisco Astore (Sunchales).

CATEGORÍA A – POESÍA

• 1° premio: “Qué aburrido es el amor de hoy en día”, Pilar Staiger (Sunchales).

• 2° premio: “Así lo decido yo”, Valentina Duré (Sunchales).

CATEGORÍA B – CUENTO

• 1° premio: “La puerta de enfrente”, Inés Sodero (Sunchales).

• 2° premio: “La otra silla”, Josefina Ferrer (Santa Fe).

• Mención: “El país de los minutos perdidos”, Inés Sodero (Sunchales).

CATEGORÍA B – POESÍA

• 1° premio: “Ecos del silencio”, Yasmín Altamirano (Santa Fe).

• 2° premio: “Tenacidad”, Luz Rosso (Sunchales).

• 3° premio: “Esa decisión”, Lucía Abadía (Venado Tuerto).

• Mención: “La fragilidad del invierno”, Luisina Nievas (Sunchales).

CATEGORÍA C – CUENTO

• 1° premio: “Casa robada”, Laura Schumacker (Santa Fe).

• 2° premio: “Lo que no pudo ser”, Diego Ferrero (Sunchales).

• 3° premio: “Mileva”, Estefanía Montú (Sunchales).

• Mención: “El vacío de la ausencia”, Nadia Acosta (Laguna Paiva).

• Mención: “Cuento inconcluso”, Celina Edit Gómez (Pilar).

CATEGORÍA C – POESÍA

• 1° premio: “Humedad relativa”, Emiliano Vinocur (Acebal).

• 2° premio: “Memoria inmarcesible”, Néstor Massa (Chaco, nacido en Santa Fe).

• 3° premio: “Donde no llega el verano”, Fabiana D. Botto (Sunchales).

• Mención: “Bendición”, Laura Schumacker (Santa Fe).

• Mención: “La memoria es un fantasma”, Emilia Tossello (Sunchales).

• Mención: “Mi pueblo”, Olga Schmidt (Rafaela).

Desde el Centro de Estudio de la Lengua agradecieron especialmente a los integrantes de los jurados, a la Municipalidad de Sunchales y a todas las personas que participaron de esta nueva edición del certamen. A 50 años de su creación, la institución continúa promoviendo la literatura, la lectura y la expresión artística, fortaleciendo el vínculo de nuestra comunidad con la cultura.