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Rodolfo Zehnder presentará en Sunchales su tercer libro de poesías: “PERPLEJIDADES (de asombros y desconciertos)"

El encuentro tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, a las 19:30, en la sala del Centro de Cultura "Amigos del Arte".
Cultura04/11/2026 07:35 CCA Amigos del Arte

Perplejidades

El escritor y docente universitario Rodolfo Zehnder presentará en Sunchales su tercer poemario, titulado “Perplejidades (de asombros y desconciertos)”.

La nueva obra se suma a sus anteriores publicaciones, “De ocasos y alboradas” y “Encuentros”, y propone un recorrido poético por los interrogantes de la condición humana, sus anhelos, ilusiones, incertidumbres y desasosiegos.

“Perplejidades” se caracteriza por una escritura original y creativa, en la que cada poema contribuye a construir un sentido global. Con una marcada impronta filosófica, los textos exploran aquello que resulta insondable, inefable y fugaz, invitando a reflexionar sobre el misterio de la vida, sus tribulaciones y los desconciertos que atraviesan la experiencia humana. Sin embargo, entre las preguntas y las inquietudes también encuentra lugar la esperanza.

Una trayectoria vinculada al Derecho, la docencia y la literatura

Rodolfo Zehnder es abogado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), doctor en Ciencia Jurídica por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y profesor de Enseñanza Media en Ciencias Económicas por el Instituto Superior del Profesorado N.º 2.

Se desempeña como docente universitario en las áreas de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Además, integra Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA).

A lo largo de su trayectoria, obtuvo diversos reconocimientos en certámenes de poesía y participó como jurado en procesos de selección de magistrados y operadores judiciales. También dictó cursos y conferencias en Argentina e Italia sobre temas relacionados con su actividad profesional y académica, recibió becas de estudio en Estados Unidos y obtuvo distinciones en Italia.

En el ámbito jurídico, es autor de numerosos trabajos publicados en distintos medios y revistas especializadas. Su tesis doctoral, editada por la UCSF, aborda la temática del juicio por jurados.

Con la presentación de “Perplejidades (de asombros y desconciertos)”, Zehnder suma un nuevo capítulo a su producción literaria, en una obra que conjuga poesía y reflexión filosófica para explorar las preguntas, los asombros y las incertidumbres que forman parte de la existencia humana.

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Fuiste mi faro en la vida, y desde que te fuiste, a veces, mis días se apagan completamente. Te admiré, te adoro, y te tengo en mi 🩷 siempre, de todas maneras, nada es, ni será lo mismo sin vos.
A cada rato siento que tengo que contarte algo, ante cada cosa que pasa o pienso, me envuelve una veloz ráfaga con la necesidad de hablarte y contarte, o escribirte un wsp, como siempre lo hacíamos.
Fuiste el hermano más extraordinario del mundo, mi refugio blindado, cariñoso, de abrazos prolongados y sentidos, amoroso, empático, receptivo, protector,  gran motivador y.......mucho más.
Y como ser humano, el MEJORRR📣📣📣 , siempre que encuentro a alguien que te conocía, me habla muy bien de vos, te recuerda como lo que fuiste, un ser especial ¡te amo con toda el alma!
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