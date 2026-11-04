Rodolfo Zehnder presentará en Sunchales su tercer libro de poesías: “PERPLEJIDADES (de asombros y desconciertos)"

El escritor y docente universitario Rodolfo Zehnder presentará en Sunchales su tercer poemario, titulado “Perplejidades (de asombros y desconciertos)”.

La nueva obra se suma a sus anteriores publicaciones, “De ocasos y alboradas” y “Encuentros”, y propone un recorrido poético por los interrogantes de la condición humana, sus anhelos, ilusiones, incertidumbres y desasosiegos.

“Perplejidades” se caracteriza por una escritura original y creativa, en la que cada poema contribuye a construir un sentido global. Con una marcada impronta filosófica, los textos exploran aquello que resulta insondable, inefable y fugaz, invitando a reflexionar sobre el misterio de la vida, sus tribulaciones y los desconciertos que atraviesan la experiencia humana. Sin embargo, entre las preguntas y las inquietudes también encuentra lugar la esperanza.

Una trayectoria vinculada al Derecho, la docencia y la literatura

Rodolfo Zehnder es abogado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), doctor en Ciencia Jurídica por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y profesor de Enseñanza Media en Ciencias Económicas por el Instituto Superior del Profesorado N.º 2.

Se desempeña como docente universitario en las áreas de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Además, integra Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA).

A lo largo de su trayectoria, obtuvo diversos reconocimientos en certámenes de poesía y participó como jurado en procesos de selección de magistrados y operadores judiciales. También dictó cursos y conferencias en Argentina e Italia sobre temas relacionados con su actividad profesional y académica, recibió becas de estudio en Estados Unidos y obtuvo distinciones en Italia.

En el ámbito jurídico, es autor de numerosos trabajos publicados en distintos medios y revistas especializadas. Su tesis doctoral, editada por la UCSF, aborda la temática del juicio por jurados.

Con la presentación de “Perplejidades (de asombros y desconciertos)”, Zehnder suma un nuevo capítulo a su producción literaria, en una obra que conjuga poesía y reflexión filosófica para explorar las preguntas, los asombros y las incertidumbres que forman parte de la existencia humana.