«Retorno de la Mirada»: Reconocimiento al artista Hugo César Bertoldi

La Asociación Civil «Amigos del Arte» invita a toda la comunidad a participar de «Retorno de la Mirada», un evento de reconocimiento a la trayectoria artística del pintor y dibujante sunchalense Hugo César Bertoldi.

El encuentro rinde homenaje a la extensa búsqueda expresiva del artista plástico, quien dio sus primeros pasos en las artes plásticas en el propio Centro Cultural bajo la guía de Olimpia Patti.

Su obra transita una profunda comunión entre lo figurativo y lo abstracto, abordando la condición humana, el paso del tiempo y la espiritualidad desde una perspectiva instintiva y expresionista.

Detalles del evento:

● Fecha: Sábado 19 de septiembre / 19:00

● Lugar: Pellegrini 134 / Sunchales

● Entrada: Libre y gratuita

Invitamos al público a compartir una jornada dedicada a celebrar la cultura, la emoción y la trayectoria de uno de los referentes plásticos de nuestra ciudad.