Las condiciones meteorológicas en Sunchales y la región estarán marcadas por un período de inestabilidad que podría dejar lluvias y algunas tormentas aisladas entre la tarde de este lunes y las primeras horas del martes.

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se prevén condiciones relativamente estables a algo inestables, con vientos leves del sector este/noreste que rotarán hacia el sudeste.

En tanto, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT advierte que la inestabilidad comenzará a incrementarse durante la tarde del lunes. Hacia la noche y las primeras horas del martes se espera la ocurrencia de lluvias y alguna tormenta aislada, de intensidad variable, sin descartar eventos localmente fuertes.

Los registros de precipitaciones se estiman entre los 8 y 25 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan ser superados de manera puntual.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para el martes se anticipa cielo parcialmente nublado a nublado, con condiciones relativamente estables a algo inestables. Las temperaturas tendrán poco cambio, con una mínima prevista de 19°C y una máxima de 31°C. Los vientos serán leves del sector sur/suroeste. Sin embargo, desde la tarde de esa jornada se espera el establecimiento de un período de buen tiempo que se extendería hasta el próximo sábado.

En cuanto al comportamiento del viento, inicialmente predominarán las direcciones sudeste y sur, con algunas ráfagas moderadas a fuertes durante el martes. A partir del jueves, se espera una rotación hacia el sector noreste/norte.

Ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana

Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango de entre 14°C y 21°C para las mínimas, y de 24°C a 34°C para las máximas.

El ascenso térmico comenzará el martes y se intensificará progresivamente, alcanzando sus valores más elevados hacia el próximo fin de semana.

De esta manera, luego de un comienzo de semana con probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, Sunchales y la región tendrían varios días de condiciones más favorables, acompañados por un marcado incremento de las temperaturas.