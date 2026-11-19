Las condiciones meteorológicas para Sunchales y la región estarán marcadas por la presencia de abundante nubosidad y períodos de inestabilidad durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), no se descartan lloviznas y lluvias débiles, principalmente durante el viernes y el sábado.

El escenario estará condicionado por el predominio de una masa de aire cálido y húmedo proveniente del sector este/noreste, combinada con el ingreso de corrientes temporarias de aire frío en superficie.

A esta situación se sumará un nuevo pulso atmosférico en niveles medios, que podría favorecer el desarrollo de precipitaciones dispersas. Si bien se esperan mejoramientos temporarios, el tiempo conservará cierto grado de inestabilidad al menos hasta comienzos de la próxima semana.

En cuanto a las temperaturas, no se anticipan cambios significativos, con registros mínimos cercanos a los 18 y 20 grados y máximas que podrían alcanzar los 29 grados.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Viernes 20: Se espera cielo mayormente nublado a nublado, con condiciones algo inestables. Podrían registrarse lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada y la mañana. La temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 29°. Vientos leves del este/sureste, rotando al este.

Sábado 21: La jornada se presentará con cielo mayormente nublado a nublado. Existe probabilidad de lloviznas y lluvias débiles hacia la tarde y noche, aunque no se descartan mejoramientos temporarios. Se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°. Vientos leves del este, rotando al sur.

Domingo 22: Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con condiciones relativamente estables. La temperatura mínima rondará los 18° y la máxima llegará a los 30°. Los vientos serán leves a moderados del sector sur.

La inestabilidad podría continuar durante el lunes

De acuerdo con el análisis de la FICH-UNL, las condiciones atmosféricas conservarán cierto grado de inestabilidad durante el comienzo de la próxima semana, por lo que habrá que seguir de cerca la evolución de las precipitaciones.

De esta manera, Sunchales y la región tendrán por delante varios días con nubosidad variable, temperaturas propias de la época y algunas probabilidades de lluvia, aunque sin cambios térmicos importantes.

Fuente: Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL y Servicio Meteorológico Nacional. Consultar el pronóstico del SMN.