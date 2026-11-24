La representante albiverde ratificó su gran nivel competitivo en una nueva prueba del certamen, sumando otra medalla dorada a su destacada participación y reafirmando su protagonismo entre las mejores nadadoras de su categoría a nivel nacional.

Una actuación sobresaliente en el Parque Roca

La competencia se desarrolló en el natatorio olímpico del Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Fler representó al Club Atlético Unión de Sunchales.

En la final de los 100 metros mariposa, categoría 15 años, la nadadora registró un tiempo de 1 minuto, 5 segundos y 68 centésimas (1:05.68). Con esa marca obtuvo el primer puesto, aventajando por casi un segundo a Sofía Vera y Morena Meiriño, ambas representantes de NSAGV, quienes completaron el podio.

La deportista albiverde es entrenada por Hernán Bergesio, quien acompaña su preparación y desarrollo competitivo en la institución sunchalense.

Dos títulos argentinos para Sunchales

Con esta nueva consagración, Esmeralda Fler se convirtió en bicampeona nacional de Cadetes 2026, tras imponerse también en los 50 metros mariposa, prueba en la que había registrado 29 segundos y 74 centésimas.

De esta manera, la joven nadadora coronó una participación excepcional en el certamen nacional, consiguiendo dos medallas doradas y llevando nuevamente los colores de Unión y el nombre de Sunchales a lo más alto de la natación argentina.

Un resultado que refleja el esfuerzo, la constancia y el trabajo deportivo que hay detrás de cada competencia, y que representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte de la ciudad.